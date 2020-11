Veinticinco años dando voz a la juventud gijonesa

Se propone, desde la apertura del Conseyu, incentivar la participación juvenil en todos los campos de nuestra sociedad y poner en valor sus actividades. Así, nace la Sala Astragal, un espacio único en el que jóvenes asturianas/os puedan materializar su obra de manera gratuita. En materia cultural también el Conseyu ha llevado a millares de adolescentes a conocer el Festival Internacional de Cine de Gijón. Los lazos entre el Conseyu y la ciudad dejan ver que la juventud se mueve para construir una sociedad más compacta.

Hemos brindado apoyo a programas que ya son parte de esta ciudad, como el Intercambio de Libros de Texto que organiza Estudiantes Progresistas y la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública. O la transformación de espacios degradados de la ciudad con el festival Most Wanted de AsociArte, son ejemplo de cómo la juventud contribuye a hacer ciudad, una ciudad abierta y amigable.

Una parte importante de nuestro trabajo es el Grupo de Salud e Igualdad: un lugar donde trabajar a pie de calle o en IES, donde crecer a nivel personal y donde relacionarte con tu grupo de iguales fomentando el ocio alternativo y la reducción de riesgos en el consumo. Jóvenes que abogan por la diversidad sexual y de género con el apoyo de entidades como XEGA; jóvenes que han aprendido a luchar por los derechos de las mujeres o erradicar la violencia machista; jóvenes, al fin y al cabo, que batallan contra la incultura y la injusticia.

Nuestra labor en centros educativos de Gijón, con talleres de participación y de mediación en salud nos hace estar al día de las demandas formativas, políticas y de ocio que tienen las y los adolescentes y nos ayuda a potenciar el relevo generacional. Seguimos siendo el nexo de unión entre esas demandas de la juventud y el Ayuntamiento de Gijón, consiguiendo la aprobación de un Plan de Juventud que esperamos que se ponga en marcha, de manera integral, lo antes posible.

Trabajamos enviando y acogiendo jóvenes gracias al Cuerpo Europeo de la Solidaridad potenciando la movilidad, la interculturalidad y los valores sociales. Este proyecto en particular, y el voluntariado en general, favorece las habilidades blandas de la juventud que participa. Contribuye así a mejorar su empleabilidad. Y es que el inicio del milenio no ha favorecido a las personas jóvenes en materia laboral. La crisis de 2008 recrudeció los procesos de selección e incentivó la precarización. Pero no era lo único que nos tenía preparado el efecto 2000. La cara B de la crisis de emergencia sanitaria que estamos viviendo implica el cierre de negocios gestionados por gente joven y emprendedora; la clausura de espacios de ocio nocturno donde quienes trabajan son menores de 35; la uberización de los puestos que se mantienen; personas sometidas a las eternas becas de formación. Espacios, al final, donde cada vez hay más desgaste emocional y menos recompensas económicas.

Ante la falta de oportunidades laborales, el Conseyu junto a otros organismos, como el Ayuntamiento de Gijón o el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, puso en marcha la Agencia de Activación Juvenil, un proyecto donde jóvenes con diversos perfiles mejoran su empleabilidad y tienen una primera experiencia profesional.

Todo ello genera problemas estructurales: el acceso a la vivienda, un sueño recurrente pero difícil de conseguir. Por eso solicitamos al Ayuntamiento que fomente, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, planes y estrategias que apoyen la emancipación juvenil.

Queremos poner en valor la labor que ha hecho durante estos 25 años el Conseyu de Mocedá de Xixón, invitando a la participación juvenil y dinamizando espacios culturales y políticos. Y queremos agradecer el esfuerzo y compromiso de quienes han hecho posible que el Conseyu sea un recurso querido y valorado en nuestra ciudad.

Sabemos que esta canción sobre los problemas de la juventud lleva tiempo sonando, por eso reivindicamos que nuestra voz sea escuchada, que se respeten nuestros tiempos en la toma decisiones y que nos acompañen en el camino hacia un futuro mejor.