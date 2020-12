Amiga Cuca

Años después pusieron una boutique de señora, Pochola, enfrente de la Droguería, en la esquina entre las calles de La Merced y Munuza, y la glamurosa dama de mi infancia pasó a ser vecina. Quiso después el destino que el maestro Juan Ramón Pérez Las Clotas me fichase como colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, y ahí por fin me hice amigo de Cuca Alonso. De entonces a acá hemos compartido presentaciones de libros, coloquios, pregones, exposiciones, genialidades del artista Miguel Mingotes, y hasta procesiones en Semana Santa.

Hablar de Cuca ya en pasado me parece irreal, pues fue, para mí, una mujer 10 a la que nada se le puso por delante. Recuerdo una entrevista a doble página que me hizo y cómo con esos hermosos ojos miopes me exprimió como un limón. Disfrutamos, amén del gusto por la literatura, del fútbol, los toros, o los baños de la Cantábrica, a pleamar, y de amistades de la talla de Juanra, el cura Bardales, Dioni Viña, Javier Gómez Cuesta o Miguel Díaz Negrete.

Cuca, querida amiga, ahora que nos has dejado, déjame decirte, que dejaste amén de tu elegante impronta huella en este Gijón del alma.

Un beso y que descanses.