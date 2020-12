La elegante escritora

Pero lo era, era luchadora, y supo abrirse camino como nadie en un mundo en el que pocas mujeres lograban sobresalir. Ella lo hizo. El día que tomó el timón de su vida, con sus hijos ya criados como quien dice, decidió dedicarse a lo que mejor sabía hacer: escribir. Pero no solo eso, sino que a esa faceta de escritora y posteriormente novelista se unió la de psicóloga. Nos dio a conocer a través de cientos de entrevistas la vida y milagros de muchos personajes de este Gijón tan nuestro. Como el que no quiere la cosa, entre bromas y veras desnudaba al entrevistado para que pudiéramos conocerlo un poco mejor. Si alguien quisiese hacer la vida social de los últimos cuarenta años de la ciudad, lo tendría muy fácil: hemeroteca y Cuca Alonso. Y, ¡quién iba a decirme a mí que yo escribiría un día sobre ti, querida Cuca! Tú sí lo hiciste sobre mí. Te pido benevolencia cuando esto leas, desde donde quiera que estés, yo hubiese querido igualarte, pero tú fuiste única en estos menesteres. Descansa en Paz, te lo mereces y has dado lo mejor de ti en tu paso por este ahora más que nunca valle de lágrimas. Te echaremos de menos.