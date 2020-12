Disculpen de antemano los lectores el que últimamente me dé por aprovechar estas líneas para compartir en ellas experiencias personales, que quizás carezcan del interés general que ustedes merecen. Creo que esto es un pecado venial en el que incurrimos algunos de los que nos aproximamos peligrosamente al medio siglo deambulando con mayor o menor fortuna por este valle, en la actualidad mucho más de lágrimas si cabe que de sonrisas. Uno sabe que ha llegado a ese teórico meridiano vital, cuando empieza a disfrutar más con un buen bocadillo de jamón que lo que lo hace un adolescente con los placeres del sexo. Que la pasión, como energía que es, ni se crea ni se destruye; sólo se transforma.

Lo cierto es que tras leer el artículo “El muro invisible de Quintes y Quintueles”, con el que LA NUEVA ESPAÑA daba visibilidad al gran problema que padecen cientos de vecinos de estas poblaciones (a las que se podrían añadir otras cercanas a ellas como Arroes o Peón), debido al cierre perimetral de Gijón, no he podido evitar como parroquiano que soy desde hace apenas cinco años del bendito barrio de Granderroble, situado justo a la entrada de Quintes, pero habiendo residido previamente y desde mi más tierna infancia en nuestra perimetrada villa marinera, sentirme totalmente identificado con lo que en dicho artículo se exponía por las personas que en él participaron.

No pueden ustedes imaginarse el enorme trastorno que supone para los playos en la diáspora mariñana, acostumbrados de toda la vida a continuar haciendo vida social y económica en Gijón, el que ahora no se les permita entrar en el núcleo urbano, teniendo que irse hasta Villaviciosa (geográfica y kilométricamente mucho más lejana), para realizar todo tipo de recados o gestiones, cuando jamás lo habían hecho con anterioridad.

Dirá alguno con cierta sorna cargada de un simplismo ridículo, que hay problemas mucho más serios que resolver en esta región, que el que algunos tengan que irse a hacer la compra a Villaviciosa en lugar de a ese Gijón que tanto quieren y tanto adoran. Y podría estar de acuerdo si no fuera por un pequeño detalle: las comunicaciones por transporte público (¡oh, qué novedad!, ¿verdad?) con Villaviciosa desde los pueblos citados, no pueden ser más penosas. Monopolizadas por una única empresa en la mayoría de los casos, sus horarios son del todo insuficientes y no han hecho sino ir a peor con el transcurrir de los años. No digamos ya si de lo que se trata es de cubrir la necesidad y derecho fundamental de poder acudir al correspondiente centro de salud. Por algo muchos gijoneses afincados en Les Mariñes se resisten a cambiarse de médico de familia.

Por cierto, ¿sabían ustedes que por ejemplo para hacer uso de la biblioteca de la capital manzanera, es necesario estar empadronado allí? En ese sentido, nuestra villa marinera, que a viciosa no le gana nadie, de igual modo que por su propia naturaleza nunca le puso puertas al mar, jamás se las impuso tampoco a la cultura.