Una mujer diez

Con Cuca no solo se va una compañera, se va una persona con la que podía hablar de mi madre, recordarla. Ella me contaba cosas de ella. “¿Eres hija de Carmina?”, me espetó con cara de asombro en uno de nuestros primeros encuentros. “Tu madre era una mujer impresionante y gran trabajadora, ¿sabes que me peinó cuando me casé?”. A mí se me iba y venía la cabeza con esa charleta tan interesante y que yo desconocía.

Desde ese momento, Cuca fue para mí mucho más que una compañera de fatigas. Sí, digo bien, porque coincidíamos en muchísimos actos. Mientras ella llegaba a los eventos temprano, con parsimonia y sin despeinarse, yo aparecía atropellada y siempre andaba corriendo. Mientras ella lo controlaba todo desde la primera fila, yo prefería la última por ver quién estaba o no desde adelante atrás. Además, podía marcharme antes.

¡Y en los toros! Ahí Cuca tenía momentos estelares. Llegaba al palco que compartíamos con la misma parsimonia y seguridad que a la presentación de un libro. Bolso y zapatos impecables. Pelo bien teñido y peinado por ella misma. Collar y pendientes de los buenos. Labios rojos, siempre bien pintados.

Y ahí llegaba yo, desmelenada. Y una vez acomodadas las dos, me miraba: “Niña no veo quién está al lado de... o de...”. “Hombre, Cuca, pon les gafes”, le lanzaba yo con sorna, mientras ella se quedaba mirando para mí y me decía: “Yo no necesito gafas”. ¡Toma castaña! Así de guasona era mí “Cuquina”.

Con el segundo o tercer toro se acercaba Alfonso Peláez, de aquella miembro de la peña Cocheras, y le ofrecía un cava. Ella, igual de peinada, de pulcra, de perfecta que a la llegada, libreta en mano y bolso perfectamente colocado a su derecha, le daba las gracias con una sonrisa y algún comentario de la faena o crítica afilada, afiladísima, al empresario de la plaza.

Hay algo de lo que nunca fui capaz: de disfrazarla para la sección de Antroxu “¿Y tú de qué vas?”, que publicaba cada febrero las páginas de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Fernando Canellada me echaba siempre a los leones (en el buen sentido de la palabra) y me decía: “Pregúntale a Cuca, convéncela”. Así, año tras año, yo iba y le preguntaba a Cuca siempre lo mismo. Y ella me respondía también siempre lo mismo: “Ni hablar. Yo de eso nada. Busca a otra. Yo no despierto ningún interés”, me decía sin levantar las cejas de su sitio y mirándome como si yo estuviera loca.

¡Ay mi reina, mi lady, como escribía hace dos días Francisco García! Cuánto te va a echar Gijón de menos.