Bambi ahora es Baloo

Sosomán, el político que en una Cumbre del Clima dijo que “la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”, no parece resignarse a su función de venerable florero y busca de nuevo notoriedad internacional como paladín del régimen chavista de Maduro, que ha llevado a la próspera Venezuela al enfrentamiento fraterno y la bancarrota. Como abogado defensor de causas perdidas, Zapatero no tiene precio, salvo que ahora Bambi ha trocado en oso bobalicón y se parece menos al cervatillo de Guerra que a Baloo dando vueltas alrededor de un platanero. Debe de ser el único observador que no ve populismo demagógico y falta de respeto a las convicciones democráticas en ese país hermano.

En ocasiones su audacia le gastó malas pasadas, como presentarse en la Casa Blanca como mentor de la familia Adams. Cuando abandonó el Gobierno se hizo un propósito del que no debería a día de hoy rehuir: “El mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca”. A ser posible, en la leonesa Babia.