Julio Magdalena, pintor de silencios

Su afición al fútbol se veía traicionada por esa casi involuntaria urgencia genética de la recreación de un futuro de imágenes plasmadas en el cuadro. Así era que Ana María García Tuero, pequeña y vivaracha, se desesperaba cuando lo llamaba del modo familiar propio de la pareja: “Mada”. Pero no respondía. No era el fútbol, su gran afición, lo que le absorbía, es que estaba con el cuadro entre las sienes, mientras surgía un penalti o aparecía una falta contra el Sporting.

Para paliar esa soledad profunda que muestran sus paisajes colocaba una figura humana aquí o un caballo allá para darle cierta gracia a una desolada lontananza. Porque en su estilo particular casi todo lo cubre el verde musgo, sombrío de tarde, sin una estación concreta, con montañas oscuras, bajo nublados crepusculares, con soles siempre sospechados como figurantes luminosidades tamizadas por los pinceles.

Julio Magdalena era un hombre de baja estatura, casi diríamos que amablemente pequeño, discretamente manejable, entrañablemente próximo. Y de ahí, confesaba, que le venía un poco la costumbre de colocar diminutas figuras en las profundidades de sus paisajes de montaña. Figuras sin identidad, ni apariencia de parentesco, quizás con una cercanía vecinal. El carácter de Magdalena se revelaba en estos grandiosos paisajes. Aunque lo parezca, no son enormes extensiones abiertas. Las praderías de Magdalena son como profundos cofres. Se sustentan sobres campos ondulados de diferente perspectiva, se lateralizan con montañas peladas, y se cierran en lo alto con nubarrones envolventes, tras de los que solapa una faja de claridad que sirve como territorio defensivo para el pintor.

Julio Magdalena, no caminaba, se trasladaba. Sus cortos pasos le hacían parecer una danzarina oriental que se mueve por la sala entre los cuadros, mientras sonríe de modo contenido, con su aspecto de empleado antiguo. De la contemplación de sus pinturas se deducen sus mejores frases nunca pronunciadas.

Al final de su carrera se decidió por los abstractos sin abandonar sus colores más queridos: verdes, violetas y algún rojo. Con uno de ellos obtuvo un diploma en la V Bienal de Huesca, en 1982. Eran novedosas formas de creación que entonces salieron a la luz. Aunque llevaban años en el estudio. Ana recordaba los detalles y las fechas: Exposición en Valencia el día del golpe de Pinochet en 1973.

Julio Magdalena usaba el acrílico en vez del óleo. Y no lo hacía por razones estéticas, sino por motivos higiénicos: “se limpia mejor, no huele tanto, y da el mismo resultado de calidad y permanencia”. De ahí se deduce la forma en que lo definí en mi libro como: pulcro, parco y puntilloso. Propenso al orden, la disciplina y la meticulosidad. Con unos personajes carnavalescos que no llevan disfraz, porque ellos mismos son así, con esos estrafalarios atuendos, y en quietud callada y rígida, tan alejados del semblante risueño sin excesos que mostraba el autor que ahora acaba de convertir los pinceles en sonoros silencios para siempre.