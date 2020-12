¡Valientes cobardes!

Libertad de opinión ya la tenían antes, pero había que ser valientes para pechar con las consecuencias, y estos no lo son, son cobardes que se parapetan en el grupo y en las leyes que quieren destruir, para opinar o más bien para vomitar odio, saben además que no son raperos, ni titiriteros. Compañeros tuvieron que opinaron y actuaron con el uniforme puesto, a algunos les costó caro, pero gracias a ellos, estos valientes de boquilla han conseguido importantes mejoras, ¿o alguno renunció a ellas?

La oposición encantada de haberse conocido, Vox los considera de los suyos, luego, cuando en un mitin en Cataluña aparece un grupo nazi, banderas al viento, la culpa es del PSOE y los bolivarianos que lo infiltraron, y si les llaman fascistas se enfadan y “a tomar por culo” en sede parlamentaria.

Casado se retrata, el mismo día, en caliente, no sabe no contesta, le va dando largas a la insistencia del periodista hasta que al final suelta un sí, no se sabe bien a qué, para al día siguiente, rechazarlo “duramente”. Alguien le habrá dado instrucciones entre tanto, y quién sabe si hasta un tirón de orejas, que los sentimientos están bien, pero las apariencias son prioritarias. Y a Casado, lo de pensar no se le da muy bien.

Mientras tanto, unos y otros, siguen mancillando, utilizándolos para su causa, la memoria de los muertos de ETA, ignorando que si aplicamos su regla de tres, podemos hablar del millón de muertos consecuencia del golpe de Estado que no han condenado, como no han condenado al franquismo ni su larga noche de cuarenta años, ni han movido un dedo por terminar con la vergüenza de los leales que siguen por las cunetas.

Ahora defienden la Constitución que los bolivarianos quieren, según ellos, dinamitar, no nos dicen que ni la derecha de Alianza Popular, ni la extrema derecha de Fuerza Nueva, la apoyaron cuando había que apoyarla, ni que son selectivos a la hora de aplicarla, este artículo me conviene, este otro no. Lo de la obligación de la vivienda digna, el derecho al trabajo y tantos etcéteras por el estilo es secundario, lo primordial la monarquía, la unidad, y bla bla bla. Y hay quien les aplaude.