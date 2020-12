Un mapa para construir Gijón

En segundo lugar, y con la vista puesta ya en los contenidos del debate y sus rendimientos para las políticas concretas a cuyo desarrollo nos aplicaremos inmediatamente, me gustaría expresar la satisfacción de haber visto aprobadas las 11 propuestas del equipo de gobierno, casi todas ellas por unanimidad o con amplias mayorías. Del mismo modo, me gustaría destacar la gran confluencia de acuerdos en torno a actuaciones de la máxima importancia en muy distintos ámbitos: los accesos al Musel y el vial de Jove, la ampliación del Hospital de Cabueñes, la reactivación de la Autopista del Mar… En la aprobación de estos y otros puntos se calibra la imprescindible aportación de los grupos de la oposición, a muchas de cuyas resoluciones se ha sumado el Equipo de Gobierno en un ejercicio de responsabilidad y normalidad democrática que evidencia la buena salud del debate institucional en nuestra Corporación.

De ese debate sale una agenda en la que tienen presencia políticas sociales y económicas urgentes (ayudas directas a sectores afectados por la pandemia, medidas de reactivación económica, defensa de la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, Plan Contra la Soledad…); políticas de fortalecimiento del control medioambiental; medidas para la consolidación de la participación (modificaciones en los reglamentos de Participación Ciudadana o del Foro de la Movilidad): planes de inversiones para la mejora de las infraestructuras y la calidad de vida en nuestra zona rural) o actuaciones destinadas a agilizar unos servicios municipales a la ciudadanía más ágiles y transparentes en materia de atención, contratación pública, participación, accesibilidad…

Esa misma voluntad de acuerdo y de búsqueda de soluciones se plasma en las resoluciones que se dirigen a reclamar mayor atención y canales de financiación por parte de administraciones autonómicas, nacionales y comunitarias para los grandes proyectos locales. Proyectos entre los que han recibido la luz verde de esta Corporación dos de las grandes intervenciones estratégicas, interconectadas en muchos sentidos, para el futuro de Gijón: el plan de vías, con un diseño perfectamente definido y un calendario fijado, y los planes de movilidad urbana ya emprendidos con determinación por este gobierno.

Como no podía ser de otro modo, la plena legitimidad democrática que sustenta este mapa para el futuro inmediato de la ciudad también contiene discrepancias igualmente legítimas y sustentadas sobre sus propios argumentos. Pero me gustaría invitar desde ahora mismo a los grupos de la oposición a adoptar la misma postura constructiva que creo que ha exhibido este Gobierno y cambiar viejos disensos por nuevos consensos. Una política responsable puede exigir, y de hecho exige a menudo, que los consensos cambien al compás de circunstancias que también cambian. Y los últimos meses nos han demostrado hasta qué punto esto último puede llegar a suceder sin previo aviso y a tener un impacto dramático sobre nuestros propios planes: los institucionales no menos que los individuales. A esa misma aportación constructiva y responsable quiero invitar también, sincera y finalmente, a todos los colectivos que tejen la valiosa y fuerte malla del asociacionismo ciudadano en Gijón, cuyos cauces de participación han de ser permanentemente desbrozados, mejorados… y también utilizados.

Mi convicción es que con este mapa, con nuestro dinamismo institucional, político y social y con la capacidad de resiliencia y solidaridad que ha mostrado toda la ciudadanía, ese optimismo esperanzado y prudente del que hablaba está sobradamente cimentado. Y con él, la construcción de un Gijón mejor para todas y todos los que lo habitamos.