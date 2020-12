Movember por Navidad

Me refiero al Movember, evento que viene celebrándose desde 2003 y cuyo nombre proviene de la contracción de las palabras inglesas “moustashe” (bigote) y “november” (noviembre). Como seguro conocerán ustedes, su finalidad no es otra que la de concienciar al mundo a cerca de aquellos problemas de salud relacionados con el hombre, como pueden ser los distintos tipos de cáncer específicos que afectan a los varones (próstata y testículos), así como dar visibilidad también a es otro tipo de “cáncer” de naturaleza no tumoral, pero no por ello menos dañino y mortal: la depresión, principal causa de los incontables suicidios que cada año tienen a los hombres como tristes protagonistas.

Siendo el dejarse bigote la seña de identidad de quienes se adhieren a este movimiento, es evidente que en este noviembre dejado atrás, el Movember ha tenido si cabe aún menos repercusión mediática de lo que ya tenía en pasados años, en una sociedad que volcada en alcanzar la indiscutible y necesaria igualdad entre mujeres y hombres, quizás haya descuidado a quienes con independencia de su sexo, también lloran y sufren. Son (somos) humanos a fin de cuentas.

Es por ello que he creído conveniente el escribir estas líneas, especialmente por la cercanía de un periodo en el que muchas personas caen sumidas en la siempre peligrosa nostalgia, mayor si cabe en este año donde muchas habrán de “celebrar” la Navidad lejos de los suyos, con la única intención de recordar a quienes el pasado mes de noviembre se olvidaron del Movember (no vi ni un solo tuit reseñable al respecto entre nuestros principales políticos), que por más que las incómodas mascarillas hayan podido enmascarar lo que sufren a diario millones de hombres, la realidad seguirá siendo la que es, por más que a algunos les pueda resultar aún más incómodo hacerse cargo de ella. No es un movimiento de esos que suman excesivos votos o que sirven para una foto políticamente correcta; para qué nos vamos a engañar.

Pero si bien las mascarillas podrán ocultar en parte el sufrido rostro de estos hombres, olvidados y hasta maltratados por su entorno, sus ojos nos seguirán transmitiendo igualmente su hondo pesar. No se han inventado aún las lentillas que camuflen la tristeza.