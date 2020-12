Tribulaciones de M. Marín

Marín, que es buena gente, se ha convertido en el muñeco del pimpampum de la derecha gijonesa, en el clown que recibe las bofetadas, todas en el mismo carrillo, a diestra y siniestra. Como no habla mucho ni cultiva el exceso en la palabra, sus detractores no le pueden gritar “por qué no te callas”, pero lo empujan a abandonar la sede –más vacía que la nevera de Carpanta– al grito de “por qué no te vas”.

El presidente de los populares gijoneses, vencedor de un congreso controvertido, no quiere marchar por la salida de atrás ni abandonar corneado el redondel por la puerta de la enfermería: pretende que, en todo caso, le firme el finiquito la militancia en otra cita congresual. La pregunta es si la dirección regional resistirá el empecinamiento o se planteará montarle una gestora. O integración serena o a las bravas es el dilema que aún rehúye la planta noble autonómica del partido.

Si no fuera porque a su llegada al territorio voraz de la política ya encanecía, podría decirse que a Marín le ha pasado en estos meses lo que a don Diego de Osorio, que el pelo se le puso blanco en una noche tras conocer su sentencia de muerte. Tal vez no le merezca la pena a estas alturas que su segundo apellido, Albi, acabe en Albino.