Temperamento romántico

Los subtítulos que los editores pusieron a estas sonatas dan una idea del carácter de las obras. La “patética” (”Sonata n.8 en Do menor, Op. 13“) abrió el recital; es una de esas piezas que aparece en las historias de la música por haber revolucionado la estructura sonata y por recoger el giro del lenguaje de Beethoven hacia el romanticismo. Los contrastes entre temas construyen el primer movimiento, que fue conducido por Martín con una generosa y acertada gestualidad, destacando su cuidado en el manejo de unos tiempos que llevó en ocasiones hasta la disolución del compás. El archiconocido “Adagio” destacó por lo contenido de la dinámica, mientras que el “Rondó“ estuvo marcado por la precisión y la contundencia en las cadencias.

La selección de números de la suite “Romeo y Julieta” de Prokofiev fueron un breve alto en el camino de una tarde consagrada a Beethoven, pero sirvieron para ver la influencia del compositor alemán en un ruso del siglo XX y para apreciar la versión pianística que el compositor hizo de este ballet. La interpretación fue correcta, pero resulta imposible reproducir al piano la fuerza y la riqueza tímbrica orquestal de la “Danza de los caballeros”. Con la “Appassionata” (”Sonata n.23 op.57 en Fa menor“) de Beethoven volvimos a los inicios del romanticismo y a los contrastes de tempi y dinámicas. Iván Martín hizo avanzar con firmeza el característico tema punteado del “Allegro” inicial sobre un entramado armónico con poderosos graves; las veloces ráfagas de escalas imprimieron más tensión al desarrollo melódico, estableciendo un interesante juego entre contención y nerviosismo. La regularidad y la solemnidad se impuso en el “Andante”, que derivó de forma natural, y sin pausas, en un movimiento final que transita del “allegro” al “presto”, subiendo la intensidad a base de un torbellino de escalas que resuelve en una cadencia preparada.

La ovación final fue larga, todo lo que no habían podido ser las que siguieron a cada una de las obras, porque Martín no abandonó el escenario en ningún momento. El canario tuvo que salir varias veces para agradecer los aplausos y correspondió, como no podía ser de otro modo, con una pieza de Beethoven. El “Claro de luna” emocionó a los asistentes, que contuvieron la respiración hasta que el último acorde se disolvió completamente en el aire antes de volver a las ovaciones.