En recuerdo de Carlos Meana

Carlos Meana fue uno de los grandes propulsores del Gijón Baloncesto, otra figura clave, otra persona que nos regaló su tiempo y esfuerzo para hacer del club lo que fue. Sin él, no hubieran sido posible todas esas tardes inolvidables de basket. Es muy recomendable ver un pequeño reportaje que circula por internet sobre la historia del club, donde el padre Cuesta, Dioni Viña, Alejandro Nespral y Carlos Meana nos explican su origen y las dificultades de hacer ese sueño realidad. Y en ese inicio, como figura básica, estaba Carlos Meana, representando al Grupo Covadonga el 26 de noviembre de 1981 en esa mítica reunión en el paraninfo del Colegio de la Inmaculada. Ahí nació el club y con él, una ilusión en la ciudad pocas veces vista. El grupo cedió su plaza en la categoría y ese mismo año, en Melilla, se ascendió a Primera División B, lo que hoy sería LEB Oro. Debieron celebrarlo por todo lo alto, como se merecía tal hazaña. Mi padre, que antes de llevar esa real barba que se gastaba, lucía un considerable bigote, no tuvo otro remedio que ceder ante el equipo y dejar que se lo cortasen. Tengo una foto por casa inmortalizando el momento, ¿sabéis quién portaba las tijeras con una cara pícara de felicidad absoluta? Sí, Carlos Meana.

Creo que no me equivoco al afirmar que se nos ha ido una persona inmensa, una persona que dejará un hueco importante y si en este mundo hay personas buenas, uno de ellos fue Carlos Meana. Para mí guardo el recuerdo de la última vez que lo vi y el inmenso abrazo que me dio. En estas líneas he querido expresar, además de mi homenaje a una persona tan entrañable, el homenaje que mi padre le hubiese gustado darle a un gran amigo, de esos pocos que una persona tiene durante toda su vida y extensible a su inseparable María José, a sus hijos y sus nietos. Descansa en paz.