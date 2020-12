Cuando en 1938 el novelista alemán Enrnst Wiechert fue deportado a Buchenwald, los campos eran una extensión perversa de las cárceles germanas, comenzaba el ensayo de exterminio, se sofisticaban técnicas de eliminación física y psíquica. No iba mal. Muchos presos suplicaban “mátame”. Pero “la bala era un acto de misericordia, palabra suprimida tanto del diccionario del campo como de la ideología del mundo imperioso”.

La experiencia de sus cuatro meses allí está recogida en “El bosque de los muertos” un relato que Wiechert escondió en una caja de hojalata enterrada en su jardín hasta que pudiera ver la luz para “memoria de los muertos y advertencia a las generaciones venideras”. También para honrar a esas personas que son asidero moral cuando el mal campa a sus anchas. Como Josef Biesel, héroe en la sombra del campo. Ochenta y dos años después, escribo en voz alta el nombre de aquel hombre bueno. “Todo el mundo”, dice Wiechert, “se encuentra en la vida con su Josef”.

Estos últimos días del 2020, con las noticias de las primeras vacunaciones contra el covid-19 en Gijón, finalizo su relato del infierno. Y concluyo que la máxima demostración de civilización es el compromiso de una sociedad con la salud de todos sus miembros, empezando por los más débiles y no por un acto de misericordia –aunque ésta forme parte de los valores en uso– sino por contrato social.

Están nuestras autoridades sanitarias preocupadas por quienes libremente puedan decidir no vacunarse, hecho que no sólo les atañe a ellos sino que tiene efecto sobre la salud colectiva. Cada riesgo particular acaba siendo cosa de todos, bien que nos lo estamos grabando a fuego. Por eso, a pesar del ruido, seguramente sucederá en menor proporción que la esperada. Pero ocurrirá, hemos de aceptarlo. Llamémoslo civilización también y asumamos su precio.

Mientras en un infierno llamado Buchenwald, personas eran apedreadas por el médico del que esperaban cura, hoy la ciencia nos brinda remedio para un mal que acarrea sufrimiento y muerte, pero habrá quien lo desdeñe. Tendrá sus razones pero se resumen en una: porque puede.