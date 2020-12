Palacio no merece el olvido

José Manuel Palacio, alcalde de Gijón de 1979 a1987, bien pudiera ser el ganador a largo plazo del conocimiento de los vencidos ante la falta de reconocimiento de los a corto plazo vencedores (PSOE) después de tantos años sin voluntad política para otorgarle una calle en honor y consideración a su limpia trayectoria humana, moral y política. A mi entender, los “vencedores” nunca han tenido voluntad de sacarlo del olvido al que le postergaron después del juicio político y personal abierto contra él antes, durante y después de la asamblea municipal socialista para la elección del candidato a la alcaldía en 1987, precedida de ciertas irregularidades estatutarias.

Los aciertos de José Manuel Palacio para ganarse el respeto de los gijoneses, fiel a su estilo, fueron, de manera resumida: ser persona de buenos modales y firme en el ejemplo. Ser austero, magnánimo en el proceder y no perder jamás la transparencia de carácter. Caminó por la senda de la política defendiendo sus propias ideas sin necesidad, para ello, de descalificar las ideas contrarias ni recurrir al insulto para convencer. Hizo del compromiso político con y para Gijón un modelo urbanístico basado en la equidad entre lo central, lo periférico y el medio ambiente. Mejoró el extrarradio con el asfaltado de todas las calles, etcétera. En definitiva, un ejercicio de coherencia que concitó consenso político y ciudadano incuestionable. Por raro que parezca, el PSOE, su propio partido, más que reconocer sus aciertos en la gestión política vislumbró otros tipos de desaciertos. Se dio cuenta que Palacio era el sujeto y circunstancia no controlada al rechazar éste injerencias proclives al amiguismo y arribismo electoral. José Manuel Palacio no sentía placer en ello, más bien náuseas.

O, eso, o la puntilla, anunciaba el tablero luminoso de la agrupación socialista. Y es que, hacía tiempo ya que el clientelismo político picaba a la puerta de la sede del PSOE. El subalterno de turno salió a abrir y allí estaba el gran mullidor dispuesto a franquear la entrada libre de estorbos. Con estos antecedentes el hecho de otorgarle una calle a Palacio fue mal digerida desde el primer momento por parte del PSOE.

En los últimos meses surgió de nuevo la controversia al hilo de la propuesta que ciertos partidos de la oposición municipal elevaron al Pleno para otorgarle a José Manuel Palacio calle o espacio público en la ciudad. A mi entender no cuajó porque aún hoy persiste el estado de indigestión en algunos estómagos socialistas para seguir cuestionando los méritos del exalcalde.

En agosto y a raíz de la huida del emérito Juan Carlos I del país se abre el debate político para retirar el nombre del Borbón del callejero gijonés y reemplazarlo por el de José Manuel Palacio. A tal efecto el secretario de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura, señalaba en nota de prensa una propuesta basada en el consenso plural. Con todos mis respetos hacia la propuesta y siendo escrupuloso con el más elevado consenso, creo que a la propuesta le faltaba el acento grave para hacerla creíble, me suena a más de lo mismo: ni creer ni querer.

Mi trato con José Manuel Palacio pasó del saludo y el contacto casual a ser cada vez más estable por razones obvias que no voy a precisar. No sólo por el hecho de haberme ofrecido su amistad, que cuidé con orgullo, sino también por lo que representa su legado para los gijoneses/as reivindico que el nombre de José Manuel Palacio sustituya al del emérito corrupto. Al menos José Manuel no huyó de la institución que representó con dignidad, sólo con argucias lo echaron por lo contrario, por ser incorruptible.

José Manuel Palacio fue el extremo opuesto al elogio y nunca dejó que se le moviera del estado emocional por él elegido. Fue de esa clase de persona que siempre estuvo ahí, aunque muy pocos reparasen en ella. Formó parte de la vida invisible que tanto tiene que enseñarnos como código ético. En el extenso bosque de la política gijonesa puede que no haya sido el árbol más protegido, pero si una especie única de certeza honesta y democrática.

Y es que al final los que fallecen viajan por los lugares donde queremos encontrarlos y, en el caso de José Manuel, quiero recordarlo para sacarlo del olvido y encontrarlo luciendo en el callejero gijonés. Lo espero con confianza verdadera.