Una década crucial para Gijón

Estamos ya en los años veinte del siglo XXI y en menos de cinco años habremos consumido un cuarto de esta centuria. Aunque es un hecho científico que los periodos históricos no se ajustan a las cifras redondas de los calendarios, en 2025 con seguridad se hará balance y memoria y, salvo que algo importante cambie en el próximo cuatrienio, a nivel local el resultado de esa introspección va a ser más que sombrío.

No se puede obviar que durante los pasados años el contexto autonómico, nacional e internacional también ha resultado poco o nada propicio y que ha estado trufado de estancamientos y retrocesos, pero esto tampoco puede servir para respaldar una situación que aquí podía ser mejor de lo que es. Y resulta evidente que si nos encontramos así en gran parte ha sido por la incapacidad de nuestra clase política para definir objetivos, saber implementarlos, tejer alianzas y trabajar negociaciones, aunar esfuerzos y cumplir.

Lo que vivimos ahora es el descenso de un tobogán cuya canaleta ya había empezado a tomar forma en el comienzo del presente siglo. En 2001 estábamos inmersos en un momento que hay quien define como el segundo “milagro económico español” –el primero seria el acaecido durante el decenio de 1960 tras la puesta en marcha del Plan de Estabilización franquista– envoltorio terminológico con el que se ornamentó una política basada en turbiedades, muchas cuentas de la lechera y afán de fiarlo todo a la trapisonda especulativa.

En Gijón fue el inicio de un periodo marcado por importantes traspiés cuyos efectos aún perduran. La gestión cuestionable, tanto política como administrativa, de proyectos como los del metrotrén, la ampliación de El Musel, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Pisón, la supresión de la barrera ferroviaria, la Zalia, la recuperación de la Fábrica de Tabacos… ha volatilizado hasta el presente cifras millonarias sin que se hayan culminado, sin que se hayan cumplido los objetivos para los que se crearon o ambas cosas a la vez, hasta el punto de marcar la actualidad y muy negativamente.

De aquella década de los años 2000 no hay ningún proyecto estratégico de peso consolidado salvo, casi como única excepción, el Parque Científico y Tecnológico y la llamada Milla del Conocimiento.

De la euforia a la pena

Aquellos años de euforia fueron además escenario de un penoso amago neodesarrollista auspiciado desde el Ayuntamiento, buscando en la especulación urbanística un maná que en realidad era veneno. Y así, sin sonrojarse, se ansió volver a levantar torres por doquier –sin faltar una de 14 plantas frente a la playa de San Lorenzo– y se vinculó perversamente una operación urbanística capital como la eliminación de la barrera ferroviaria a la generación de unas supuestas plusvalías que no tardaron en ser humo. Incluso se pretendió desbaratar el modelo compacto de ciudad que tanto había costado conseguir a partir de la década de 1980, a costa de querer inundar de hormigón parte de la zona rural del concejo como las parroquias de Castiello, Deva y Cabueñes. La anulación judicial de los Planes de Ordenación de aquellos años, un logro de la ciudadanía, puso fin a aquel desvarío evitando una catástrofe irreversible.

A vuelapluma, si echamos la vista atrás el símil que mejor encaja para resumir esa primera década del siglo XXI es el del descarrilamiento, consumado entre 2007 y 2011 con un mandato municipal y una legislatura autonómica en los que ni se quiso ver ni se supo manejar la llegada de la crisis financiera internacional que ya era innegable en 2008 y, especialmente, se evidenció una grave pérdida de conexión entre la clase política y la realidad a todos los niveles.

Con estos antecedentes, y ya situándonos a las puertas de la década que acaba de terminar, era clara la necesidad de tomar decisiones perentorias para reconducir algunos temas clave. Pero la segunda década de este siglo, iniciada en Gijón políticamente tras las elecciones municipales de la primavera de 2011 con una supuesta nueva era de renovación y regeneración, acabó convirtiéndose en un atolladero fruto de una gobernanza, digamos, etérea. Su resultado fue tanto una manifiesta incapacidad para encarrilar la situación como una tendencia a generar embrollos de manera sistemática hasta llevar incontables asuntos a vía muerta. Si los grandes temas pendientes ni se movieron –con la excepción de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación “in extremis”–, los de menor calado y ámbito meramente municipal entraron en una tragicomedia en la que en no pocas ocasiones la realidad pareció un guion de “sitcom” disparatada. Asuntos como, por ejemplo, la petición ciudadana realizada para instalar unos aseos públicos en la playa de Poniente implicó realizar una recogida de más de 2.000 firmas en 2014, pasar por un pleno municipal en 2016 y no fue hasta 2018 cuando el tema quedó resuelto de manera efectiva. Hablamos de cuatro años y todo ese esfuerzo para poner un par de váteres en un edificio ya existente.

Esto pudo haber sido una anécdota, pero en realidad fue uno entre otros muchos desatinos como el control de las nutrias del parque Isabel la Católica, la ampliación del “Kilometrín”, la reforma de Marqués de San Esteban, los presupuestos participativos o los grupos de trabajo sobre Tabacalera, la inexistencia oficial de contaminación en el Piles y en San Lorenzo, la rocambolesca historia de los 300 metros atrás o adelante de la estación intermodal, o el pufo de casi 100 millones generado con el plan de fachadas. Estos son parte de los numeritos vividos en este vodevil local cuyo recuerdo se traduce en sensación de vergüenza ajena y que suponen el paradigma de la decadencia a la que llegó la gestión municipal.

Años de paseíllos de ministros y ministras, consejeros y consejeras, gobiernos mediocres y oposiciones desaparecidas, partidos políticos con representantes en todo tipo de instituciones a nivel local, autonómico y nacional dedicados a jugar con las alineaciones o desalineaciones de siglas para escurrir el bulto… Todo ese tiempo perdido irrecuperable, todas esas energías gastadas en mendacidad barata, la estrategia del “y tu más” y tomaduras de pelo flagrantes a la ciudadanía han hecho que actualmente el panorama sea desolador.

No cabe duda de que veinte años para hacer una residencia de estudiantes, para hacer una estación, para hacer una depuradora, para hacer tres kilómetros de autovía hasta el Puerto serían en sí un despropósito incluso si se hubiesen realizado y entrasen ahora en servicio, pero son un disparate cuando transcurrido ese plazo aún hoy son limbo.

Y si grave es que en veinte años no se haya resuelto casi ninguno de los problemas más acuciantes de la ciudad y su concejo, aún lo es más que en este tiempo no haya surgido ni un solo proyecto o iniciativa nuevos de peso de cara al futuro.

Consumido ya un tercio del presente mandato municipal y con el horizonte de 2023 cada vez más cercano es evidente que la situación es compleja pero aún permite cierto margen de maniobra. Tras 2020 como un año prácticamente perdido sepultado por la pandemia de covid-19 –plaga que aún tiene recorrido por delante–, resulta capital cerrar definitivamente la inercia generada durante esa década decadente, algo que no va a conseguirse sólo con el cambio de calendario. Intentar lograr que esos descampados de la vergüenza de la ampliación de El Musel, de la Zalia y de el “solarón” tengan uso y que sea el mejor posible, conseguir que el correcto saneamiento de las aguas residuales del concejo sea una realidad, revertir el proceso de degradación de espacios, equipamientos y patrimonio público y fomentar que la mayor ciudad de Asturias pueda mantenerse como motor económico y cultural de la comunidad y como referente de progreso en todos los ámbitos.

Estamos hoy ante una década crucial que, si no está regida por objetivos certeros, compromiso, altura de miras y unidad, con seguridad será un futuro difícil. La vista tiene que estar puesta no en 2023, no en 2025, tiene que buscar el horizonte de 2030 y más allá, rehuyendo el cortoplacismo, la hipocresía, el cinismo y la autocomplacencia que actualmente son puntales de la política a pesar de que siempre han sido enemigos ciertos del éxito real.