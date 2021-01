Mágica monarquía

De este modo, tras la Nochebuena y la Nochevieja, con sus respectivos días de Navidad y Año Nuevo, le toca el turno a la noche de Reyes, probablemente aquella en la que más les cuesta conciliar el sueño a los niños, tan nerviosos que casi quisieran poder despertar antes de haberse aún dormido. No es para menos: es su día; sin duda el más especial de todo el año para muchos de ellos. Y así seguirá siendo mientras sus privilegiadas mentes, capaces de imaginar lo inimaginable y de creer posible lo imposible, no se vean contagiadas por ese virus que en las personas pone fin a la feliz inocencia.

Con el día de Reyes se cierra en cierto modo la que podríamos denominar si me lo permiten, “trilogía navideña”, y en la que se entremezclan tradiciones religiosas, al inicio y al final de las fiestas, con otras más paganas en mitad de ellas. Del respeto mutuo depende que este simbólico equilibrio en el que conviven, nunca sea quebrantado.

Consciente de ello, el laico Ayuntamiento de nuestra villa marinera, ha intentado con mayor o menor acierto (que un buzoneo errado lo comete cualquiera), que el coronavirus no sea impedimento para que un acontecimiento tan ilustre, como es el recibimiento de nada más y nada menos que tres Reyes (con sus respectivos séquitos), y tan esperado por los niños, pueda desarrollarse de la mejor manera posible, habida cuenta de las restricciones a las que la crisis coronaria (que en nada tiene que ver con la crisis de la corona), obliga.

Sin el tradicional desfile, como cabía esperar, no tardaron en agotarse las casi seis mil localidades gratuitas que se habían puesto a disposición de quienes quisieran presenciar in situ en la plaza de toros de El Bibio, los diversos encuentros de Sus Majestades de Oriente con los niños (podrán seguirse desde el enlace que se ha dispuesto en la web del Ayuntamiento: www.gijon.es/reyesmagos), manteniéndose como es lógico todas las distancias de seguridad y no estando contemplado el contacto físico.

Por fortuna la imaginación de los guajes no entiende de espacios físicos ni temporales. Para ellos el momento será así igualmente mágico. Que a responsables no les gana nadie, aunque en estos días hayamos conocido que a otros “guajes”, venerados también ellos como los Reyes Magos por gran parte de los más pequeños de la casa, la responsabilidad se les quedase olvidada en sus mochilas al irse de vacaciones.

Que sea para ellos y para sus “mayores” todo el carbón con el que pudieran haber llegado a Gijón los Reyes. Y si para castigarles necesitaran aún más, no tienen, sino que bajar a orillas de San Lorenzo. Que hay cosas que ni la “nueva normalidad” podrá cambiar.