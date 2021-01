En la maldad

No queda más remedio que darle la razón al presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, y felicitarle por los esfuerzos que dedica y la imaginación que derrocha para salvaguardar la instalación deportiva fluvial. Y también hay que apoyarle, porque detrás tiene la fuerza que le proporcionan los miles de socios que componen la entidad grupista. A ver con qué cara se presentan en Bruselas el comunista cabezón y sus escasos adláteres a contar que existe un amplio apoyo social a la desmesura de la desaparición del anillo navegable con el GCC en contra. Ándese con cuidado la torpe Regidora con infligir daños del calibre que se empeña en provocar su encajado concejal comunista a una masa social de considerables proporciones. Y no por ella, que políticamente está amortizada, sino por las siglas a las que de forma tan impropia representa y que tan difícil lo tendrán después de su malhadada gestión en los próximos comicios.

No nos pudo tocar peor gestora ni el destino castigarnos con alguien que no quiere a esta ciudad ni a sus habitantes. Ha logrado superar a la pandemia de la covid-19 a la hora de paralizar la gestión municipal. Da la sensación que se siente cómoda exhibiendo un cinismo político de proporciones insultantes para el colectivo ciudadano. La salva una oposición dividida y castrada que no acierta, no se atreve o no quiere pulsar las teclas de las debilidades de una deficiente gestión que está a la vista de cualquiera. Ella se queja de que está sola y es verdad, sumida en su maldad.