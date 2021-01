Los soldados, de la vacuna a la nieve

El Ejército ya esta trabajando y colaborando de forma eficaz y con total disponibilidad en el transporte de las vacunas a las islas Baleares, Canarias, así como a Ceuta y a Melilla. El Ejército Español como siempre ha dado ejemplo, y ya han sido vacunados aquellos efectivos que tengan que realizar misiones comprometidas. Así en estos duros días de nieve y a petición del Alcalde de Madrid y ordenado por la Sra. Ministra de Defensa, están demostrando sus grandes valores de sacrificio y entrega, dedicándose entre otras misiones importantes y menos brillantes, a luchar contra la borrasca Filomena, para recuperar la normalidad en Madrid donde el estado catastrófico parece una evidencia, aunque algunos no quieren reconocerlo. La UME, como siempre, superando cierta confusión, están prestando una servicio muy importante para el bien de todos los españoles. Se han desplegado cientos de efectivos por las carreteras por ciudades y carreteras trabajando intensivamente en todo tipo de labores: desde retirar la nieve con palas en las manos, hasta conducir todo tipo de vehículos mecánicos por lugares peligrosos. Ayudando a los sanitarios; rescatando a personas atrapadas entre masas de ves; garantizando el abastecimiento y distribución de las vacunas. Todo este duro trabajo lo están ejerciendo los soldados sin contar el número de horas y sin buscar ningún aplauso. Ellos saben que su deber es servir a España siempre, sin importar los peligros. Por eso, es necesario que las FF AA sean reconocidas no sólo con alabanzas mediáticas sino en su trabajo diario bien remunerado porque algunos soldados no llega a cobrar el Salario Mínimo Vital, tal como lo ha aprobado el gobierno para otros colectivos.