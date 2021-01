Mi querido, queridísimo

Setecientos treinta y un días, año bisiesto de por medio ¡y que bisiesto! en los que tú no me respondes cuando te hablo, ni contemplamos juntos el atardecer paseando por Poniente, ni sonreímos cómplices ante la última hazaña de nuestra ya numerosa prole. Este año, pandemia por medio, es el segundo, después de tantos, que no chocamos nuestras copas para desearnos salud... y República y es, en esos momentos, cundo la ausencia se hace más presente.

Pero la vida sigue y no sabes a qué velocidad. Acontecimientos de todo tipo han sucedido de forma vertiginosa y, además de tu presencia, echo de menos lo que hubieras opinado y escrito sobre ellos.

Por ejemplo, que una ovetense a la que, me consta, apreciabas mucho, se haya convertido en Alcaldesa de Gijón. Sé que la hubieras recibido con alegría, porque tu amor por Gijón no era cicatero ni estrecho de miras y tenías en cuenta a las personas por lo que eran, no por donde las habían nacido, ¡si te casaste con una gallega!

Por ejemplo, que a Juan Carlos de Borbón le llueven las complicaciones y, por ello, se haya instalado en los Emiratos Árabes ¡en pleno mes de agosto! Poniendo tierra por medio a sus escándalos públicos y privados. Lo que son las cosas, él en Abu Dabi de la mano de Mohamed bin Zayed al Nahyan y Urdangarín en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares, tras su paso por la cárcel de Brieva.

Por ejemplo, que después de un intenso año electoral, tengamos hoy un gobierno de coalición PSOE-Podemos presidido por Pedro Sánchez, ¡con Pablo Iglesias Turrión de Vicepresidente segundo!

Por ejemplo, que este Gobierno, que apenas cumple un año, se haya encontrado con un virus venido del Este, convertido en pandemia, que ha dinamitado cualquier proyecto en cartera y que a pesar de que, parece, se han encontrado vacunas que lo ataquen, sigue campando por el mundo sin visos de detenerse. Ah! Y a esta situación le han salido opinantes, a diestro y siniestro que lo único que consiguen es volver loca a la ciudadanía.

Por ejemplo, que en Madrid cuenten con una Presidenta Autonómica que, del brazo de MAR, deja perpleja a la concurrencia un día sí y otro también.

Por ejemplo que, en USA, una alocada muchedumbre salvapatrias haya asaltado el Capitolio en Washington al grito de “nos han robado la cartera”.

Así están las cosas... Pero también hay alguna buena noticia que contarte. El Congreso ha dado el primer paso para aprobar la Ley de Eutanasia, defendida con gran autoridad por María Luisa Carcedo, tranquilidad para la población en general y orgullo para Asturias.

Donald Trump, al que le han echado veinte años encima, dejará de ser presidente de los Estados Unidos de América el próximo día veinte de este mes. Y la Vicepresidencia recaerá en una mujer, Kamala Harris, en la que tenemos puestas muchas esperanzas.

Asturias, comandada por Adrián Barbón al que, hace años en Laviana, le pronosticaste que era el futuro, hoy ya realidad, es ejemplo de buen hacer frente al covid-19.

Y... querido, desde el 22 de diciembre de 2020 eres Hijo Predilecto de Gijón. En sus cálidas palabras la Alcaldesa dijo de ti que eras “ejemplo en el que mirarse”. “Tendemos a pensar que las conductas extraordinarias ocurren en otros lugares y no en nuestra casa. Pero este acto nos muestra que en Gijón hay personas y entidades singulares que con su actitud y su hacer cotidiano nos aportan, nos enseñan y nos fortalecen como sociedad”. No quito ni una coma de lo dicho por ella. Sigues siendo ejemplo en el que mirarse, sigues presente todas las horas de todos los días, tu familia te añora y te recuerda constantemente, y las personas que tuviste como amigas siguen sintiendo que tú no estés, el no encontrarte en cualquier esquina de tu Gijón del alma.

Las personas no mueren mientras se las recuerda y tú, Paco, vivirás muchos años.

Permíteme que en tu nombre diga, a través de estas líneas, ¡Gracias Gijón!

Un enorme beso,

Carmen