La luz que me das

La dieta, dejar de fumar, el ejercicio físico, los cursos de inglés y ahorrar mensualmente, se quedaron muy pequeños ante mi colosal propósito. Eso es lo más grande que podemos hacer, alumbrar... El ser humano necesita luces. Luces intensas para despertar, tenues para soñar, intermitentes como señal... ¡No te imaginas cuánto te necesita el mundo! ¡Cuánto te necesito yo! Hace meses que echo en falta tu sonrisa y, ya que no puedo verla, me encantaría que tus ojos cobraran más expresividad. Cuando me llamas por teléfono y a media conversación me “obligas” a descorchar un Rioja, haces que olvide el pico de la tercera ola para sumergirme en un mar sereno de alivio y empatía. Te busco porque te necesito. Regálame una mirada cómplice, una canción, un pastel (olvida mis altos niveles de glucosa).

Regálame una palabra de aliento, un mensaje inesperado (tal vez esperado en mis sueños), una sonrisa y un café. Soy débil, vulnerable, de riesgo... Soy tú y nos necesitamos. Regálame un poco de luz, de esa que tú solo tienes y que yo tanto necesito. En tus manos está la manera de difundirla, como lámpara que la emite o como espejo que la refleja.