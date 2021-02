De un tiempo a esta parte, los cinco partidos de la oposición gijonesa han redoblado la presentación de iniciativas conjuntas, con foto incluida, para retratar la minoría del gobierno local del PSOE e IU. Esa unidad de acción, que va de Podemos a Vox, no es habitual en casi ninguna otra ciudad española y puede surtir efectos positivos para sus impulsores siempre y cuando no abusen de ella. De lo contrario, corren el riesgo de que lo llamativo pase a ser costumbre, diluyendo el mensaje de cada formación y dificultando a la ciudadanía la identificación de sus proyectos y de sus líderes, ya de por sí complicada por la alta fragmentación política. Sí tiene simbolismo la rueda de prensa de ayer para exigir explicaciones por el proyecto de la estación intermodal en Moreda porque evidencia que, a día de hoy, a la Alcaldesa le faltan apoyos en el Pleno para sacar adelante el futuro convenio del plan de vías, asunto de máxima relevancia. Negociar, en este caso, no será una opción.