Bárcenas y el reto de convivir con el pasado

Las acusaciones del extesorero del Partido Popular contra su propio partido son graves, y aún queda material. Falta por comprobar también si la nueva versión del acusado es cierta o no. Por tanto, aprovecharse de la situación actual para sacar rédito político sería una falta de elegancia tremenda y un ejercicio grave de lo político que sólo beneficia al populismo.

El PP hace dos años decidió apostar por Pablo Casado como señal de regeneración. Es una nueva cara, joven, con una oratoria excelente, sin responsabilidad de gobierno en ninguno de los ejecutivos de Aznar o Rajoy... Teodoro, su secretario general, también cumple con esos requisitos, quizás el más deficiente en su caso es la oratoria.

El PP tiene la enorme tarea de aceptar su pasado, de convivir con él y de aprender de él para no cometer los mismos errores. Aceptar el pasado no es vender Génova, ni pedir perdón y mirar para otro lado, ni decir “lo siento” y seguir mirándose en el espejo de los admirados líderes del pasado, ni pretender cambiar el pasado. Esto último, el pretender cambiarlo, me parece que es el error más común de todos. Parece que supuestamente Rajoy pretendió cambiarlo, esa será quizás su mayor y más grave falta, más incluso que los aparentes sobresueldos. Cuando uno lucha contra el pasado, éste vuelve como un boomerang.

Hubo muchas cosas buenas en los ejecutivos de Aznar y de Rajoy, y también en sus presidencias al frente del PP. Todo eso son motivos, sin duda, de orgullo. Sin embargo, también hubo deficiencias en la gestión tanto de los respectivos gobiernos como, según parece, en la del partido. Un PP regenerado tiene que aceptar con valentía esto sin pretender pasar página de manera obsesiva. Además, los fallos del pasado tienen que servir para ganar en sabiduría. La manera de gestionar hacia la que apunta Bárcenas, invita a repensar –mucho- la estructura interna del PP, sus estatutos, el modo de elegir a sus candidatos, la ordenación tremendamente presidencialista, el uso del silencio para tapar delitos, el otorgamiento de cargos para proteger (por ejemplo, que Bárcenas fuera senador), etcétera.

El PP que hoy preside Casado es un partido con la misma estructura de PP que forjaron Aznar y Álvarez-Cascos. Pablo no conoce otro PP, y posiblemente no sea capaz de forjar, como hicieron en su día Aznar y Cascos, una nueva estructura. A veces regenerar no va de caras imberbes, a veces esos rostros pueden esconder un espíritu rancio. Regenerar supone aceptar el pasado y liderar alternando las luces cortas y las largas, responder a los retos del presente con una mirada estratégica respecto al futuro. Lo único susceptible de poder ser modificado es el presente, nunca el pasado. Casado aún no ha sido capaz de ocuparse del presente, vive luchando quijotescamente contra el pasado o proyectándose ilusoriamente como presidente del gobierno.