Hacia la ruina

Sabían desde noviembre que había otra cepa más contagiosa en Gran Bretaña, y no les ha dado la gana controlar las PCR en los vuelos procedentes de Londres durante diciembre, como no les convino controlar los vuelos desde Italia antes del 8 M, cuando ya sabían que el carnaval de Venecia se había suspendido en febrero por la epidemia. Pero no son solo los bares, la industria española ha caído un 9% y la asturiana ha caído un 13 por ciento durante 2020. El dinero de los alemanes no va a ser infinito ni eterno. ¿Con qué dinero van a pagar las pensiones crecientes? Hablamos de la Asturias que así camina hacia los 800.000 habitantes, con 300.000 jubilados. ¿Subiendo los impuestos a quién, para pagar los chiringuitos y los subsidios? A ver si vamos abriendo los ojos de una vez.

Sobre las elecciones autonómicas catalanas del domingo 14 apunta las cosas pueden seguir embarulladas, con el cambio en el bando constitucional de Ciudadanos de Arrimadas por el PSC-PSOE de Illa como partido más votado, la entrada de Vox en el Parlament, y tres partidos en cabeza en torno al 20% de los votos: ERC, independes de izquierdas, Junts, independes del prófugo Puigdemont y el citado PSC-PSOE sanchista. Las cuestiones son qué partidos se aliarán para gobernar, si ERC+PSC o ERC+Junts y, sobre todo, gobernar con qué proyecto, más allá del indulto maquillado para los separatistas unilaterales condenados por sedición y malversación, y seguir adoctrinando en la enseñanza y medios hasta el siguiente referendo dentro de dos o cuatro años: ¿Puede una supuesta nación constituirse sectaria sobre el 50% de los votos, con ruina económica?