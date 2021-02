Hostelería, ¿hasta cuándo?

En Madrid se vive, aquí, en Asturias no hacemos más que sobrevivir. Los hosteleros no son los únicos causantes del agravamiento de la pandemia. Pero sí son, sin lugar a dudas, los que han pagado con su ruina económica la ineficacia, la falta de criterios y de coordinación que estamos sufriendo en nuestro país. Uno tiene que estar constantemente al tanto de cada noticia, porque llega un momento en el que ya no sabes si tomar un café es algo absolutamente peligroso o, por el contrario, puedes hacerlo con las medidas de seguridad adecuadas.

Depende de la región en la que vives, incluso de la ciudad, de cada pueblo, el saber si están abiertos, cerrados, si puedes entrar o no, si tienes que estar a la intemperie, aquí en esta región nuestra que tanto sol y buen tiempo tiene a lo largo del invierno. O sea, que el caos está asegurado.

Nos tienen aislados, metidos en casa sin salir, sin ver amigos ni familia, ni nada de nada, para que nuestra región esté igual que las demás, a merced del virus. En Madrid han optado por coordinar la salud con salvar de la quiebra a los dueños de restaurantes y cafeterías, y bandean la crisis exactamente igual que nosotros, que llevamos tanto tanto tiempo con las restricciones más severas del país, cuando realmente las cifras no llegan a las de mayor incidencia.

En Madrid viven, unos y otros. Unos salvando sus negocios, y otros saliendo de vez en cuando a vivir, a disfrutar, a relacionarse con seguridad, por supuesto, para no caer en la otra pandemia que nos llega. La mental, consecuencia de un año de total restricción de libertades, de agobio y de encierro que dispara la ansiedad y la depresión.

¿No se han dado cuenta de que no es en los bares y restaurantes donde existe mayor contagio? ¿No es suficiente ver cómo en otras comunidades que no han aplicado esas restricciones, la evolución de la pandemia es igual que en las que sí lo han hecho? Parece que sería oportuno dar un paso atrás y salvar, al menos, del desastre a quienes luchan por mantener a su familia cuando desde hace un año se les está prohibiendo que lo hagan.

Pero el rectificar, el decir “nos hemos equivocado” no está en el ADN de nuestros políticos. La falta de coherencia es por tanto más que evidente. La verdad es que están demostrando, toda la hostelería, una paciencia infinita, un respeto que ya querría lo tuvieran con ellos quienes les abogan al desastre más absoluto.

No se justifica que mantengan esta agonía, este sin vivir que al final precipitará al cierre de muchos de sus locales, sabiendo, además, que las ayudas no llegan y que las familias están desesperadas tratando de sobrevivir como puedan, desamparados y olvidados por quienes deberían dar soluciones y no limitarse a sacar pecho por ser la comunidad que se mantiene con las restricciones más duras sin que recibamos una explicación convincente que nos haga entender por qué llevamos tanto tanto tiempo sin vivir. Solo sobreviviendo. Que nos lo expliquen.