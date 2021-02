Carriles para qué

En cuanto a las elecciones autonómicas catalanas, cambios sustanciales para los partidos nacionales, el PSC sustituye a CS como voto útil y entra fuerte Vox, y parecida situación en los independentistas, que repiten mayoría absoluta con una enorme abstención. Curioso que los líderes de los 3 partidos más votados sean el socialista Illa, responsable de la gestión de la epidemia, Puigdemont, fugado de la Justicia democrática vigente, y Junqueras, condenado y encarcelado por sedición y malversación. Se habla mucho de diálogo y negociación, lo cual suena muy bonito, ahora bien: ¿negociar qué, la amnistía, la independencia unilateral, más privilegios para los más insolidarios? La situación es de impacto sanitario y social, y de grave recesión económica y del empleo.

La utilidad del camino, ahora lo llaman hoja de ruta, es saber hacia dónde nos lleva y cómo avanzamos. Mientras no se aborde la recuperación o control de competencias de enseñanza por parte del Estado central, el tema seguirá empantanado o empeorará. Tergiversando la historia, adoctrinando con los medios y engañando sobre la realidad no es raro que los jóvenes de 20 a 30 años salgan “convencidos” de las bondades del separatismo, obsoleto en la Europa del siglo XXI. Qué mala suerte que cada vez que gobiernan los populistas del déficit la economía y el trabajo vayan mal. La enfermedad y el paro no los cura la propaganda, los curan la sanidad y el empleo. De momento el desvarío autonómico, con 300 colegios en Baleares sin una sola asignatura en español, y el gobierno presuntamente nacional mirando para otro lado, sigue descarrilando.