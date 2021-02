La verdad: subjetiva u objetiva

La verdad como dogma teologal la iglesia de Roma la monopolizó durante siglos hasta confrontar con la verdad científica de Galileo, que la dejó en evidencia al cambiar las reglas de juego del universo con arreglo a sus teorías. En estos momentos en los que tanto cuesta creer, la verdad está devaluada. La verdad como concepto único es difícil de sostener. La religión la usa a su medida en clave pastoral. Como prédica ideológica se la utiliza para atraer a las masas. El nazismo, el fascismo y el franquismo la justificaron en favor de prácticas eugenésicas. Los grandes grupos de información y comunicación la basan en ratios de audiencia y suscripción. EE UU la desmitificó cuando con una mano firmaba tratados con los indios y con la otra disparaba a matar. Los progresistas de retórica fácil y nula acción hacen que se la mire con recelo. Los que la apoyan en el rezo, misa y comunión para fusilar después. Hasta los síes y los noes no siempre se ajustan a ella. Cuando la verdad no es sentida igual en todas partes se incurre en el uso subjetivo de ella.

Tanta utilización subjetiva de la verdad tiende a contaminarse y ello la convierte en una amenaza latente como telón de fondo cuando toma impensados derroteros bajo creencias por las que la gente vive y muere con ellas pintadas en la boca y, es que en los titulares de cada día se crean tensiones innecesarias para mantener poder, todos se disputan el poder de gobernar a los demás a base de esgrimir la palabra verdad como conciliadora, convincente y auténtica. A la verdad hay que admirarla, pero también hay que saber huir de su espanto.

Para mirar al futuro en clave de Estado los ciudadanos queremos verdades (certezas) frente a discursos y actos cargados de retórica subjetiva, de sermones y de discrepancias mediáticas y políticas tensas y violentas. Así que cuanto mayor sea la subjetividad que nos persigue mayor objetivad nos toca hacer para no dejar que nuestras mentes se encaminen hacia la duda.

Para ello, lo mejor es ceñirnos a las verdades con las que convivimos a diario. A saber. La dialéctica de tensión política. El desafecto y abandono hacia las personas mayores. La pandemia del covid-19 y todas sus secuelas. Falta de profesionales y medios en la sanidad y en la educación públicas. El desahucio de personas sin recursos. Paro juvenil escandaloso. Capas de miseria ciertamente visibles. Desigualdad salarial entre sexos. La criminalización de la emigración. Corrupción y piratería en el blanqueo de capitales con el emérito a la cabeza. Violencia de género inculta y perversa. Policía patriótica y fondos reservados. La pobreza energética. El brote cantonal federalista del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Tanta vileza criminal de exmilitares franquistas, etcétera.

Estas son algunas de las verdades que tocan el sentimiento de las personas. Y, es que la verdad objetiva y veraz no ofrece dudas. Así que no pidamos otra cosa más que el análisis sereno de la verdad y no como consumo globalizado e intoxicado por técnicas de propaganda.

Cuando hayas descartado lo imposible, lo que quede, aunque sea improbable, debe ser la verdad. (Sherlock Holmes).