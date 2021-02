Ni buenos ni malos

Hoy los tiempos hablan de un tal Pablo Hasel al que no le voy a dedicar ni medio renglón de este artículo, de alcaldes arrimando el hombro cuando se trata de un pinchazo bien avenido (claro que si sobran dos o tres vacunas, no se van a tirar), de leyes caóticas que respaldan el poder y no precisamente la dignidad humana. Hoy los tiempos hablan de que eres tú quien tiene que cambiar para que ellos también cambien. Hay dos opciones: salir corriendo a comprar una hamaca en Ikea (siempre y cuando logres escapar del laberinto de sus pasillos) y contemplar el espectáculo mientras te tiras a la pobre bartola, o empezar a echar abono evitando las malezas del camino y sembrar lo que deseas recoger en la próxima estación, sin olvidar que las mimosas han empezado a florecer, de hecho siempre florecen. ¡Claro que son tiempos difíciles! El terreno es árido, los vendimiadores escasos, las tempestades no dan tregua, pero si la cepa es de calidad, saldrá la uva. Son tus manos las únicas capaces de fertilizar la tierra, las que darán el aroma y el sabor al vino que probarán las futuras generaciones.

Deja las impurezas al fondo de la barrica, elimina los posos con ternura y rebaja los ácidos con sutileza, sortea el amargor, pero ante todo, selecciona los mejores racimos cortando ramas envenenadas y combatiendo con tenacidad la polilla y el mosquito. Levántate mañana temprano y comienza, aún estás a tiempo para que la próxima vendimia esté colmada de infinitos matices, tan delicados como exquisitos. Que cuando se alcen las copas en tu honor, se desprenda un aroma con personalidad y frescura. Deja en las barricas el vino de tu mejor cosecha para que quien lo pruebe se llene de sensaciones únicas mientras eterniza el placer en su boca. Sólo tú sabrás que el milagro fue obra del discernimiento, la delicadeza, el sacrificio, la tenacidad, la esperanza y la paciencia. ¡Vendrán tiempos mejores porque tú y yo aprenderemos a ser mejores! Ya estoy empezando a degustarlos...