Nuevo gestor y viejos proyectos

Y mientras los del PP estrenan jefe local, los gobernantes socialistas y su coaligado comunista, han emprendido el camino del proyecto de las estaciones y el plan de vías. Habiendo conseguido con su oposición al proyecto de estación a la altura del Museo del Ferrocarril que el Banco Europeo de Inversiones se echara atrás en su financiación, no queda otra a la sociedad de las vías que tirar de la opción de Moreda. Aunque a primera vista pudiera parecer que, al estar los tres gestores de las administraciones que la forman dentro del mismo partido, la cosa está fácil, no es así. El Ministerio de Ábalos no pronunciará malas palabras, pero es dudoso que realice una buena acción y se niegue a poner la manteca y, de hacerlo, no sin fuertes reticencias y grandes resistencias, como ayer quedó demostrado. En esto, la gentil dama de Carbayonia no midió bien sus fuerzas y cuenta con un doble trabajo: conseguir apoyos en el plenario municipal y que, de hacerlo, el Ministerio se muestre proclive a la agilización del proyecto para su pronta aprobación y licitación. De momento, la Alcaldesa sigue sin poder exhibir éxito alguno, y no da ninguna pena.