Hace cuarenta años que un joven José Luis Garci comenzó a rodar “Volver a empezar”, primera producción española “oscarizada” y para muchos el mayor escaparate internacional que ha tenido Gijón, aunque algunos maticen que su imagen gris de los ochenta es ahora contraproducente. La película, que al margen de gustos particulares admite varias clasificaciones y cuenta con indiscutibles puntos fuertes, como la fotografía, es una reivindicación del amor maduro bajo el frontispicio histórico de la Transición, con una clara invitación a superar la Guerra Civil y el franquismo, de acuerdo al discurso del momento. Y evidentemente no encaja con los paradigmas culturales que llegaron por sí solos o a la fuerza después. Quizá por eso, esta obra de trascendencia mundial y que tiene al Sporting entre sus protagonistas no haya sido lo suficientemente reconocida en la ciudad, donde no hay un solo rincón digno que la recuerde. La efeméride, a la que este periódico dedicará una serie dominical, puede ser una buena excusa para corregir la carencia.