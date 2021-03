Juegos florales con cóctel (molotov)

En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado era frecuente la celebración de “Juegos Florales”, lo que se aprovechaba para presentar en sociedad a determinadas señoritas de la localidad que acompañaban a la “reina” en calidad de damas de honor e iban envueltas en ropas más o menos vaporosas o “pavorosas”, en versión de Casimiro Álvarez, el mefistofélico locutor de EAJ-34, Radio Gijón. Las sesiones de los juegos consistían en una competición poética, en la cual ganaba el que retrasaba más tiempo la emisión del primer ronquido en el patio de butacas; pero los tiempos han cambiado mucho, y los olvidados “Juegos Florales” de antaño han sido resucitados por un ejército de raperos que intenta dar la nota –aunque no la musical– y reavivar la lírica nacional. Cambiaron el vestuario y las formas, pero, en esencia, es el mismo plomazo de toda la vida…

–…¡Venga, cóoooñoooo!… ¡¡que si tardes en salir, éstos muérdenme les butaques!!…

-…Ye que, cuando taba echándome el “spray” de cuchu nel sobacu pa dir ambientáu, cayóme un chorrín encima’l papel onde tenía anotáu el textu de los últimos “raps” y el muy jodíu disolvióse, y agora nun me acuerdo de ná, fíu…

–¡Ah madre!… ¿y que más te da, ho?… ¡¡tú sal al escenariu, llámeslos a tóos gilipollas, baxes la bragueta, méxieslos, entós ellos allorien, empiecen a aplaudíte y ya tá…

–…Pero ye que, pa esta ocasión, había preparado algo más profundo, más filosóficu, y non me acuerdo más que del primer versu…

–Venga, dímelu pa ver si se me ocurre algo pa ayudáte …

–…Pues… estooo: “¡¡Mamones de mierdaaaaaa!!

–¿Y eso ye tóo, ho?

–¡Nomenó!, esto ye la parte más sentía de tóo’l rap… fíu… ¡qué falta de sensibilidad tienes, ho.!… tendríes que habéte dao cuenta de la carga espiritual que hay nel versu… Anda, non te preocupes: salgo, vomito-yos encima y marcho pa casina después de animálos a comer a dentelláes la moqueta del pasillu.…

De vez en cuando, algunos raperos se exceden en el fondo y en la forma y se meten en líos. Parece que la cosa viene de cuando, de pequeños, los maestros querían enseñarles a usar el diccionario, y acababan tirándose de los pelos (de la cabeza, seamos finos) cada vez que intentaban –sin éxito–, que buscaran palabras como “búcaro”, “alcanfor”, “perífrasis” e ¨hipotenusa”, porque siempre los pillaban buscando “pelandrusca” y sus sinónimos. Pero no todos son iguales, porque algunos saben escribir y todo, y cuando les impiden cantar –lo de cantar es casi una calumnia– hacen pintadas con sus composiciones en sitios destacados, para que la gente las vea y las lea…

–¡Mecagüenlapu…!… ¡¡mira que dir a fundíse agora la luz de la farola!!

–¡Nun te preocupes, ho!. Total, ya tamos cerca’l centru, y con la lluna vése de sobra…

–…Y… ¿ónde facemos la pintá, ho?

–Pues… ¡¡mira, allí mesmo!!…onde “La Petra”, que pa mi idea ye un restaurante caru…

–Entós voy pone-yos un versu del mi ultimu rap… trae p’acá la brocha, que toy inspiráu… a ver: “nun tiréis de la cadena / recogéi-lo tóo pa facer croquetes / y con un tirachines / montá-i una buena”… ¡anda, mira, un paisanu disfrazáu de guardia civil…¡y otru más!…y otru… (¡ay, maminina!)…

–¿Qué coño tais faciendo, ho? ¿pintáes en la fachada del cuartel de la Guardia Civil?

–… (¡Ayyyyyy!) ¿Cómo que de “La Guardia Civil”… ¿esto non ye lo de la Petra?…sí, sí, yo leí “Tóo pa la Petra”…¿el qué?: ¿Que lo correcto ye “tóo pola Patria”?… ¿diz “Patria” o “Petra”?… o sea que “Patria”… (¡¡¡¡méeecaaaaa!!!!)… pues yo taba seguru de que yera “Tóo pa la Petra”)… Bah, un error tienlu cualquiera… ¿el que diz, ho?… ¿qué tenemos que límpialo?… bueno, ye lóxico… ¿cómo?… ¿con la llengua?… ¡Ah, non, moninos!…por cierto… ¿esa ametralladora cola que me ta apuntando nun ye de verdad, ho?… ¿sí?… a ver ho… aparte, que voy quitar la mascarilla... ¿por ónde diz que ye necesario empezar a lamer, ho?….

Por último, no se puede perder de vista que este tipo de artistas intenta, por todos los medios, alcanzar el estrellato rápidamente, antes de que pasen la moda o llegue otro más guarrete que les desplace. Por eso están dispuestos a todo, incluso a ver el telediario de las tres sin tomar “Nolotil”… pero a veces las cosas se tuercen, porque hay cada cabrito por ahí, que solo busca hundir a uno, que…

–¡Ah madre!… peroooo… ¿que i pasa a la xente, ho, que esto parez lo del asaltu al congresu norteamericanu?

–¡Tan fechos unos jíbaros!, ¡¡nun respeten ná!!…

–…Pero… ¿que fué lo que y-os cantó Jonatán-Adrián, ho?

–Non se… ¡¡ay máaadreee, ahí vien!!… ¡y como vien!… apetezme llamar al párrocu de Noreña pa decí-i que esti añu nun saquen al Cristu a procesionar, que y-os ofrezco a buen preciu lo que queda del “raperu” familiar pa facer del “Ecce homo”… Jonataníiin, fíu!… ¿qué ye lo que pasó, rapacín, dímelo?…

–¡Eso ye cosa de Silverio, el facha!… ¡¡él tien la culpa!!… ¿cómo que por qué?… ¡cóñi, porque ye ventrílocuo, y cuando me diba a soltar con el mi éxitu raperu de “¡Mamones de mierdaaaa!”, púsose al mi llau y, de repente, imitó la mi voz y, en sin mover un déu”, cantó “Non me gusta que a los toros te pongas la minifaldaaaa”…

–¿Y la xente creyó que yeres tú el culpable?

–¿Y a tí qué te parez, ho?… ay… ¡ayyy!… ¡¡ayyyyyyyy!!.

–¿Qué te pasa agora, ho?…

–¿Nun lo tas oyendo?…¡¡sigue imitando la mi voz el muy cabritu!!… ¡¡agora, según él, toy dirigiendo un rosariu!!… “ora pro nobis”… ¡ná, que me quieren hundir la carrera!… desde mañana, voy a clase pa cantar boleros…”