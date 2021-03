Hace hoy un año, una muchacha portaba este cartel por las calles de Oviedo: “Se lo debemos a las que no volvieron”. Hecho sobre cartón, escrito por ambas caras. Lo mostraba brazos en alto y lo agitaba al ritmo de cada cántico. Iba delante de mí y cuando llevábamos más de media hora desde la estación de tren hacia la plaza de la Escandalera, donde confluían las tres marchas del 8M, mis brazos estaban agotados por los suyos y necesitaba poner rostro a aquella melena cobriza sobre cazadora vaquera. La adelanté. Era jovencísima, adolescente. Me enterneció.

Conservo muchas imágenes de esa tarde, pero todas las veces que después nos apedrearon verbalmente a quienes salimos el 8M de 2020, regreso mentalmente a ella. Y he decidido que volveré a ir detrás de ella hoy. En mi imaginación, claro, porque no toca calle, ni marchas, ni eslóganes en cartones. E iré, como entonces, del brazo de mi amiga Ana, enferma de cáncer, sabia y disfrutadora de la vida como sólo quienes han sentido el aliento de la muerte saben serlo.

Dos días después, la consejería de Educación convocó a las direcciones de los centros de Asturias a una reunión en el IES Aramo de Oviedo para alertarnos sobre la pandemia. El salón de actos se llenó en tres turnos aquella mañana y, aunque las informaciones que nos daban empezaban a ser alarmantes, celebrábamos los reencuentros con un par de besos para luego confesarnos el temor ante una amenaza indefinible. Convoqué una reunión extraordinaria de claustro en mi centro. Ni mascarillas, ni geles, ni distancia de seguridad. Tres días después, fundido a negro.

A las dos semanas de confinamiento, respiré tranquila. Por Ana, por mí, por los nuestros. Si el virus rondó allí donde más nos expusimos, no nos contagiamos. No sé si quienes estuvieron en estadios, polideportivos, congresos, ferias, mítines, discotecas, bodas, bautizos o viajes tuvieron tal carga extra de culpa. Yo creo que no, aunque la razón era la misma: qué poco sabíamos, cuánto hemos aprendido, cuánto nos queda por ver y saber.

Las restricciones de movilidad y la crisis económica se han cebado especialmente con las mujeres; el más débil paga siempre la factura del desamparo. La mujer está más expuesta al contagio por su mayor presencia en sanidad, dependencia, educación o labor doméstica. La pobreza es femenina porque los trabajos precarios y la economía sumergida también los son en enorme proporción. Y han muerto 48 mujeres por violencia machista, dejando 26 huérfanos.

Claro que se lo debemos a las que no volvieron, querida niña anónima. Y te lo debemos a tu futuro y a ti.