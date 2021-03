No querer ver

En cuanto a Podemos de Pablo Iglesias parece que tampoco da mucho más de sí. Que el líder izquierdista tenga que dejar la vicepresidencia del gobierno, para ser un diputado autonómico en la oposición, revela que no tienen banquillo, pues carecen de otra persona con tirón electoral que no sea el súper líder para todo. Y ya resulta muy cansino en 2021 estar todo el día con el “fascismo” y el sectarismo en la boca. Antes el PP era fascista, después Ciudadanos era fascista, ahora Vox es fascista –en realidad, derecha re-centralizadora–, y dale con el fascismo. No se han debido enterar que el fascismo era un movimiento italiano, del tronco del socialismo totalitario, rama nacionalista, corporativa y belicista, desaparecido en 1944 con la muerte de Mussolini hace 76 años.

Aterrizando en Madrid y Asturias, la elección no debería ser entre salud o economía. La cuestión debería ser cómo conciliar salud y economía, cómo ir reabriendo la hostelería con suficiente seguridad. En vez de la obsesión por cerrar, cerrar viajes, cerrar hostelería, cerrar comercios, cerrar provincias, se debían haber preocupado por controlar los viajes y/o PCR en aeropuertos y estaciones, pero no les dio la gana ni en febrero del 20 con los de Italia, ni en diciembre del 20 con los de Gran Bretaña. Les preocupa monopolizar el poder, culpar al otro y repetir consignas. Se dedicaron a sembrar vientos y ahora se extrañan de cosechar tempestades: 140.000 muertos, PIB de menos once por ciento, seis millones de parados, y en el caso de Asturias una situación de empleo, demografía y pensiones desastrosa. ¿No se podía prever? ¿Todo ha salido bien? ¿Salimos más fuertes?