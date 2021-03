Los ERTE y el IRPF

Que un trabajador no tenga obligación de presentar declaración de IRPF no significa que no pague este impuesto. A un trabajador todos los meses en su nómina le descuentan un porcentaje calculado en base a sus ingresos y a las cuotas de IRPF, de forma que al final del ejercicio, al no superar una cantidad mínima, no necesite presentar declaración ya que con las retenciones mensuales habrá cumplido con sus obligaciones fiscales. Se hace de esta manera para evitar papeleo y un número importante de declaraciones que lo único que harían seria complicar la burocracia de la AEAT.

A los pagos por ERTE no se les practica retención y al tener que hacer declaración por tener dos pagadores, ésta saldrá a pagar, pero únicamente por la cantidad no retenida. Sumando el importe a pagar de la declaración a lo retenido en la empresa, el resultado será muy similar a lo que hubiera pagado si no tuviera ERTE y sus ingresos vinieran íntegros de su empresa.

Los ERTE son una ayuda importante para empresas y trabajadores en una situación crítica como la que vivimos, no son una panacea, pero si un bálsamo importante, y una novedad.

Por eso no gustan a la oposición, que se agarra al típico cuanto peor, mejor para mi, de Rajoy y otros conspicuos populares. Por eso hay que embarrarlos de alguna manera, y una de esas maneras es difundir noticias del tipo de: “Los afectados por los ERTE ganarán menos y pagarán más a Hacienda”, “Los sueldos medios tendrán que abonar a Hacienda unos 2.100 euros el próximo año”, “Gestha llama a los afectados por ERTE a revisar la declaración de la renta con lupa” o “Está en ERTE y Hacienda la va a crujir”. Todo esto son titulares de la prensa, una pequeñísima muestra, y todos son falsos. Insisto, repito, reitero: Un trabajador en ERTE no va a pagar más que uno que no lo esté ni por supuesto de lo que él mismo pagaría con ingresos únicamente de su empresa.

Falsedades de este tipo no surgen por casualidad, quienes hablaban de “Ministerio de la verdad” cuando Iglesias pedía que se pusiera algún límite a la difusión intencionada de mentiras para desprestigiar al contrario, saben de qué hablan ya que tienen, desde hace tiempo, un contra ministerio en la sombra que día sí y día también crea y difunde bulos que ocupan en muchos casos la mayor parte del espacio del medio que los difunde, conscientes de que la mentira se va a extender como un reguero y va a ser repetida hasta la saciedad por quienes tienen poco o ningún criterio.

Y no, no vale decir que si son falsedades que lo demuestren los perjudicados, a quien afirma algo corresponde demostrar la veracidad de lo que dice y además, las mentiras, falsedades y bulos son tantos que no darían abasto.