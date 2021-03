Ni preguntar ni responder

Es difícil imaginar un ejercicio de irresponsabilidad política mayor que el protagonizado desde hace casi un mes por la Consejería de Educación con el colegio Santa Olaya, donde un grupo de padres ha dejado de mandar a sus hijos a clase para que un alumno con necesidades específicas reciba el apoyo necesario. Es muy preocupante que un niño no disponga por parte de los poderes públicos de los medios necesarios para su desarrollo personal y que un puñado de familias estén envueltas en una polémica tan espinosa. Pero casi resulta peor que los responsables de dar con una solución no se hayan dignado aún a tomar las riendas, postergando un diálogo fluido. Quizás no estén obligados a tener una respuesta para todo, pero sí a hacer preguntas a todos. Cuanto antes.