Once años de las Letronas

Cuando digo que para mí son once es porque hace esos años. En uno de los viajes de Semana Santa que hicimos unas cuantas amigas de Comadres, iba Paz Fernández Felgueroso. Para ella el viaje aún siendo de las pocas vacaciones que se permitía, además de placentero era siempre de “trabajo”, pues hasta estando de vacaciones miraba las ciudades con ojos de mujer y de alcaldesa que en aquel tiempo lo era. Os cuento como anécdota que en otro viaje sacó un metro del bolso y nos hizo medir el ancho de la calle porque se estaba arreglando una en Gijón y le parecía que aquella era la medida adecuada. Sin comentarios.

Así que, en aquella ocasión, nos fuimos a Nueva York, y lógicamente visitamos todo lo que el tiempo de estancia nos permitió visitar. Viniendo del Carnegie Hall camino del MOMA nos encontramos en la esquina de la Sexta Avenida con la calle 55 con una escultura que, como mucho de lo de Nueva York, la reconocíamos del cine y ponía “LOVE”. Paz estuvo lista para hacer la oportuna foto, en esta ocasión no por romanticismo sino para poder enseñarla donde procediera, pues la escuchamos decir: “Algo así quedaría muy bien en Gijón, y tengo en mente la empresa que podría ser receptiva a esta iniciativa. En cuanto volvamos me pongo manos a la obra”. Y así lo hizo, y vaya si lo hizo. Al año siguiente y en el mismo mes se inauguraban Las Letronas, tan acertadamente bautizadas con la gracia que para ello tenemos el pueblo de Gijón.

¿Y ni una sola de las personas entrevistadas se acuerdan de ella? No digo yo que Ámsterdam haya sido también un referente, y no se me malinterprete porque no sobra nadie en la foto que acompaña al reportaje. No, todas y todos están porque tienen que estar y yo como ciudadana les agradezco tanto a Juan Jareño el maravilloso diseño como a Femetal su generosidad y, cómo no, a Hierros Juan Manuel el que haya construido la obra. Pero, sobre todo, se lo quiero agradecer a Paz, la promotora de la iniciativa, porque ¡qué fácil resulta olvidar la historia! Y más cuando la protagonista es una mujer, a la sazón, la primera alcaldesa de una ciudad tan feminista como es Gijón.

Celebrar cumpleaños está muy bien, contar las cosas como fueron mucho mejor. Conocer los hechos en profundidad no solo es justo, es necesario porque olvidar no ayuda a la verdad.