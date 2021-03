Lo trágico y lo cómico

Los Premios Oh! pusieron ayer sobre las tablas del Jovellanos las penurias económicas del teatro asturiano en esta época de plateas medio vacías por causas pandémicas. Los protagonistas de la gala que lamentaron el duro trance del mundillo no estaban interpretando ningún papel porque lo suyo, sin público, no tiene ni dinero ni sentido, como ocurre con cualquier actividad cultural digna de tal nombre. Tampoco faltaron a la verdad los que se quejaron, sutilmente, de los retrasos o de la escasez de ayudas, un padecimiento compartido con la inmensa mayoría de los sectores profesionales. Lo trágico es que no parece que la situación vaya a mejorar demasiado pronto. Y lo cómico son las reiteradas promesas de políticos acostumbrados a vivir de las palabras huecas.