Tres tristes tópicos

Acepta la ley de uso porque ya se ha dado cuenta de que oponerse a ella sería hacer el ridículo, hablando en términos de patrimonio cultural. Vestida con manto de covadongismo mágico, del que aún rezuma mentalidad de indiano viejo, repite tópicos de un discurso creado por el miedo a lo desconocido que aún llega a calar en muchos buenos asturianos.

¿Y qué es lo desconocido?

1. Que la cooficialidad es un despilfarro. Si la lengua ancestral del territorio X ha quedado reducida a cenizas y un más que numeroso grupo de nativos decide trabajar en su recuperación, actualización y progreso, rescatarla de la escombrera y dignificarla como vehículo de comunicación y, además de trabajar para poner en valor su patrimonio, lo cuentan con orgullo captando la atención del mundo sobre este hecho y el mundo les devuelve una mirada de admiración hacia su gran arqueología lingüística y la lucha por mantener viva la memoria colectiva de un pueblo que ama su historia y origen y apuesta por situarse en el mundo con su propio sonido desacomplejado. Se vienen arriba, decidiendo que su territorio sea ejemplo, creando el centro mundial de la recuperación de idiomas enfermos de cáncer y la asociación internacional contra el cáncer lingüístico y el dinero fluye y somos la hostia. Bromas aparte, si saben y pueden rentabilizar su patrimonio, qué dirían ustedes.

2. Que la cooficialidad sirve para dar dinero a ‘los del bable’ es como decir que las subvenciones del ministerio de cultura a los editores y al Instituto Cervantes son para dar dinero a ‘los del español’.

3. La cooficialidad no obliga a usar el asturiano, solo lo permite. La Academia de la Llingua no será el sheriff de Notthingam. El lema de la RAE: ‘Limpia, fija y da esplendor’, aplicable en esencia a toda labor lingüística, no parece indicar que la función de las academias sea ir por ahí multando a la gente.

Una sugerencia para ampliar horizontes: conocer el trabajo de la ELA, Alianza del Idioma en Peligro, con sede en Nueva York, en donde trabajan en la recuperación de las cerca de setecientas lenguas en peligro que aún se hablan en la ciudad que nunca duerme. Aquí parece que cuesta más despertar.