Cambiar los nombres de las calles

Parece que quieren borrar la religión del espacio público, como que solo es una cuestión privada. Es un gran error, ya sea por mala fe o por ignorancia. La religión es pública, tanto que la propia palabra iglesia significa asamblea o reunión (de los creyentes). Parece que confunden también la palabra pública con la palabra estatal. La sanidad es un servicio público de salud, que puede prestarse por un hospital estatal, concertado o privado. El estado no tiene religión oficial o única, no significa que no pueda haber religiones dentro de ámbitos públicos; cada cual es libre de ser creyente, ateo o dudoso, y de poder celebrar en grupo ritos bajo techo o al aire libre, cumpliendo con la legalidad vigente. Y lo lógico es que representantes públicos por cortesía puedan ir a actos relevantes sociales donde se les invite, sean deportivos, culturales o religiosos.

El gobierno de Gijón plantea un reglamento de laicidad, en el que no quiere patronos religiosos ni símbolos en espacios públicos. Me llama la atención esto de los bautizos civiles: “Ceremonias civiles: se regularán «actos de acogimiento» para dar la bienvenida a niños a la comunidad”. ¿El día de Navidad se trabajará en el ayuntamiento o lo llamarán “Fiesta del solsticio de invierno”? Creo que confunden estado laico con estado irreligioso. Eso de inventarse nomenclatura paralela ya lo intentaron los jacobinos de Robespièrre en Francia, que hasta cambiaron los nombres de los meses al calendario, sustituyendo los de dioses clásicos por ciclos de la naturaleza. ¿Debe ser función de los gobiernos cambiar la cultura y tradiciones de los ciudadanos? Quizás harían mejor en preocuparse del urbanismo, de las obras del plan de vías y del empleo productivo.