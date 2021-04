Tiempo y paciencia

A los organizadores de festivales y eventos culturales veraniegos de Gijón se les acaba el tiempo y la paciencia por la falta de respuestas de las autoridades sanitarias. Nadie le está exigiendo al Principado que use una bola de cristal para adivinar cuál será la incidencia del virus a mediados de agosto, sino que dé unas normas generales y variables en función de la evolución de la pandemia para que los promotores de estas actividades no se vean obligados a improvisar por su cuenta y riesgo posibles escenarios, con una elevada posibilidad de pérdidas. Esta inseguridad, que otras regiones ya están tratando de paliar, afecta por igual al “Tsunami” que a la feria taurina. Y puede generar un innecesario roto económico no sólo a sus responsables, que al fin y cabo asumen ese peligro, sino a la ciudad en su conjunto.