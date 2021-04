Transparencia ma non troppo

Es bien sabido por cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos en la materia, el que en términos musicales un “Allegro ma non troppo” nos previene de una interpretación musical caracterizada por una velocidad animada (alegre, en definitiva), pero no en exceso.

Quizás sea mucho menos conocido el que el historiador económico italiano Carlo Cipolla, publicase con ese mismo título hace más de tres décadas un libro compuesto por dos ensayos satíricos, el segundo de los cuales en concreto, “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”, lo dedicaba el ya fallecido autor transalpino al comportamiento de las personas estúpidas, señalándolas como uno de los mayores peligros para la sociedad, por ser en su conjunto la causa de todas las desgracias pasadas, presentes y futuras para quienes nos toca convivir con sus decisiones, estúpidas por supuesto. Me atrevería a decir que es algo que en esta ‘nueva normalidad’, es algo que estamos padeciendo por doquier.

En el ámbito regional y en estos últimos tiempos, no nos faltan ejemplos de grandes representantes en el para nada noble arte de la estupidez. He tenido de nuevo esta inquietante impresión tras tener conocimiento gracias a lo publicado la pasada semana en LA NUEVA ESPAÑA, sobre la renuncia del candidato propuesto por el partido que gobierna nuestra Asturias, Paraíso Natural de aguas transparentes, para la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado, José Manuel Fernández.

La sensación que desde fuera uno tiene y sin necesidad de pertenecer a ese grupo de esos expertos contertulianos que pueblan las tertulias televisivas, y que muchos de ellos podrían encajar a la perfección dentro del grupo de personas que me refería al inicio de estas líneas, es que detrás de todo esto hay gato encerrado (puede que más de uno), cuando los mismos que consideraban al ilustre jurista como el mejor de los candidatos (y con razón), con el beneplácito del consejo de Gobierno de Asturias, de repente apenas oponen resistencia a su negativa por una cuestión tan de sentido común como que un organismo que se antoja clave para el Principado, por la mera ocurrencia de un partido que no tenía nada mejor que aportar, se pretenda alejar del lugar donde se encuentran las principales administraciones regionales con las que este Consejo de Transparencia tendría que trabajar. Tema aparte que al ofrecerle la candidatura al señor Fernández, nadie le hablase de Avilés como posible sede y que él, por pura lógica diese por hecho que se fuera a ubicar en Oviedo.

Es inevitable el preguntarse si quizás al final detrás de toda esta historia, no haya algo que no haya trascendido a la opinión pública. ¿Podría ser quizás que alguien estuviera interesado en crear algo así como un Consejo de la Transparencia ma non troppo? En tal caso, nada más incómodo que un candidato independiente que únicamente tuviese como objetivo el cumplir con honor su misión y no convertirse en un Tezanos versión asturiana, por poner un inocente ejemplo, pero claro y transparente de entender.