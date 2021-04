Los dos millones de españoles menores de 60 años, en gran parte de la docencia y sanidad, que nos han vacunado con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, estamos de momento en el limbo en cuanto a saber qué va a suceder con la segunda dosis, al haberse suspendido su aplicación por los casos infrecuentes de trombosis detectados, más numerosos entre los menores de 40 años, sobre todo mujeres. En mi caso concreto (tengo 58 años) no sufrí molestia ni efecto secundario alguno, si bien es cierto algún compañero y algunas compañeras comentaron habían pasado uno o dos días malos, con dolor de cabeza, cansancio y fiebre. Algunos países nórdicos han prescindido de ella, más parece por motivos políticos que sanitarios. En el Reino Unido (66 millones), usada en masa como Pfizer, las muertes por covid han caído de cientos a solo decenas diarias.

La EMA europea ha decidido este martes 20 sobre otra vacuna de características parecidas, la de Janssen, cuarta aprobada para uso de emergencia por la epidemia de coronavirus en la Unión Europea, que puede tener relación con algunos casos muy infrecuentes de trombos en EE.UU., pero considerados estadísticamente los beneficios para la salud en general son muy superiores a sus riesgos, inferior a uno mortal por millón de habitantes vacunados. Sería deseable una decisión común para ambas en función de datos y criterios científicos, no de posibles populismos coyunturales. Si nos fijáramos en los datos de accidentes de tráfico con tal rigor, no podríamos montar en los coches. Lo más lógico sería dejar ponerse la segunda dosis A-Z voluntariamente.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y otros grandes equipos españoles, italianos e ingleses, han decidido lanzar una SuperLiga europea de fútbol para multiplicar sus ingresos, ante el rechazo de la UEFA y su formato actual de Champions, medio liguilla/medio eliminatorias, para decidir el equipo campeón continental anual. Como argumento entre otros Florentino da que han caído mucho sus ingresos –como en otros espectáculos– al no haber espectadores, los clubes están muy endeudados y necesitan más financiación por derechos de televisión. También son escandalosamente altos sueldos de jugadores “galácticos”. No sabemos si el covid volverá cada invierno como la gripe, está claro que sin vacunación efectiva no podrá haber espectadores en masa. Pronto habrá que salir del limbo y concretar cómo serán las nuevas normalidades.