¿Castigados sin salir?

Qué bien, qué bien. Que sí, que nos vayamos de vacaciones, que nos pongamos en modo turista, nos dice aquí la ministra del ramo, y nos invita a empezar a planificar nuestras vacaciones. ¿Podremos viajar libremente por fin? ¿Sí? Pero entonces... ¿Qué estamos oyendo de que, aunque se levante el estado de alarma, las comunidades podrán aplicar restricciones como cerrar ciudades? ¿Esto podrán hacerlo todas las autonomías o unas sí y otras no? A ver, ¿es un derecho fundamental el poder moverme por donde quiera o no lo es? A partir del 9 de mayo, ¿voy a volver a ser una ciudadana de pleno derecho o me van a tener encerrada como estamos desde hace casi un año? Ya. Se han dado cuenta. Preguntas, como siempre, sin respuesta.

Una ministra nos anima a movernos por la piel de toro e incluso fuera de ella, y otra dice que no hay que bajar la guardia. Contradicciones constantes e improvisación, que por otra parte, es el modus operandi habitual de este maravilloso Gobierno. No sabemos en qué situación estaremos de vacunas y tampoco se sabe qué demonios va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca. Así que sigo deshojando la margarita. Me creo a la ministra y preparo mis vacaciones. ¿Habrá contactado la señora con nuestro presidente? ¿Le habrá dicho que nos deje salir? ¿En qué quedamos? ¡Por Dios! ¿Nos vamos o nos quedamos? Y es que mientras nos mienten diciendo que preparemos las maletas, en nuestra región oímos como nuestro presidente está buscando como loco procedimientos jurídicos para continuar el encierro. Y viendo cómo vamos de restricciones en esta nuestra tierra, me temo que lo conseguirá. Así que solo pido que se pongan de acuerdo, por Dios bendito, que no puedo con mi vida. Que yo lo único que quiero es pasar Pajares, aunque sea para ir a León, pero porfa, solo quiero que tengamos las cosas medio claras, al menos esta vez, que no puedo con tanta incertidumbre.

Hemos sido superbuenos y no nos merecemos que la señora ministra nos mienta, haciéndonos creer que vamos a poder irnos de vacaciones para que luego venga Barbón con las rebajas y nos diga que abrirá la mano y que nos conformemos con viajar a la capital asturiana, y que vamos que chutamos. Así que aquí me tienen, en un sin vivir, esperando que se obre el milagro y alguien se apiade de nosotros y nos digan de una puñetera vez si estamos o no castigados sin salir. Pues eso.