¡Aguántame el culín!

Celebradas y conocidos los resultados de las elecciones de este pasado martes en la Comunidad Autónoma que alberga la capital de este Reino de España, al que algunos a pesar de la aplastante victoria de Ayuso continuarán en su anhelo de transformar en república (con minúscula, pues a ella parece que no todos seríamos dignos de abrazarnos), mientras unos siguen aún a estas horas festejando los 65 escaños –malditas rimas– y la holgada mayoría absoluta del bloque de centroderecha, a otros todavía les está costando digerir la derrota, cuando no recuperarse de un más que severo corte de digestión con corte de coleta incluido.

Hipnotizados entre esta actualidad política y la pandémica –a cuál más dañina para la salud mental–, quizás no se le haya dado toda la notoriedad en el ámbito local a unas recientes declaraciones del ilustre expresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Pepín Braña, en las que este ha manifestado muy a las claras, acorde a su forma de ser y expresarse, su firme intención de presentarse como próximo candidato a la alcaldía de nuestra rojiblanca villa marinera. Queda aún tiempo para ello, pero no es Pepín uno que se desdiga de sus envites, ni que esto hubiera podido ser un espontáneo “¡aguántame ese culín!”, sino algo muy premeditado.

No tengo el placer de conocer personalmente a Pepín Braña, playo de pro. Le tengo por alguien que por qué no, con sus defensores y detractores como cualquier personaje público, podría perfectamente hacer temblar el bastión socialista que en la actualidad comanda por el contrario una Alcaldesa aterrizada como quien dice por imperativo legal, y que no es que se esté caracterizando por una gestión ni brillante ni menos aún participativa.

Habrá seguro quienes pudieran caer en el error de quedarse con esa imagen simplona del Pepín Braña, cliente asiduo de una reconocida sidrería local. Pero quien esté libre de haber tomado en alguna ocasión alguna botellina alegremente, que escancie el primer culín. En contraposición yo ensalzaría logros como sus libros publicados, demostrando ser persona culta, o el de haber sido también cofundador y actual Presidente de Honor de Aficiones Unidas, asociación que aglutina a las todas las federaciones de peñas del país, y cuyo principal objetivo es conseguir que sus miembros disfruten de un deporte rey atractivo, donde no haya resquicio para ningún tipo de violencia. No me dirán que esto no es ya una urgente necesidad en la política actual.

Parte con buen pie Pepín al bautizar el nombre de su futura agrupación, que no partido político como ha sentenciado: “Gijoneses”. Ajeno a cualquier lesiva moda lingüística, los, las o les gijoneses podrán tener su espacio en lo que se intuye un movimiento popular a seguir con detenimiento, con un líder al frente sin pelos en la lengua como carecen de espinas las anchoas de Miguel Ángel Revilla. Y es que no han tardado en surgir las primeras comparaciones. A Cantabria no se puede decir que le haya ido nada mal, dicho sea de paso.