¿De qué nos sorprendemos? Cierto es que el niño obtiene calificaciones notables, se relaciona bien y hace cinco comidas al día, pero eso no es un seguro de vida. No es un seguro de felicidad. Ha comenzado a morderse las uñas, a contestar en casa y se ha ido transformando en el muñeco diabólico sin motivos aparentes. Volvemos a las primeras líneas de este artículo. ¿Qué hemos hecho a parte de darle órdenes, recordatorios y exigencias? Si el profesor dice que anda descentrado, es que anda descentrado. Papá, mamá, que no os pille por sorpresa. Quizás tendríamos que sentarnos junto a él, mirarle a los ojos (sin tiempo de reloj), escucharle, prestarle atención y enamorarnos de los colores que envuelven su pequeño mundo. Hemos ido metiendo oscuros, grises y tenues a una vida que solo contempla los primarios. Las mezclas vienen después. La experiencia le irá mostrando que existen colores intermedios y, con el paso del tiempo, descubrirá otras gamas, pero ahora no es el momento. Él solo ve el rojo, el amarillo y el azul. Aún no los ha mezclado y desconoce los resultados. Solo tiene como referentes a la familia, al colegio y a los amigos, esos son sus tres colores. Si los distingue, si los aprecia, si los conoce y los quiere, empezará a descubrir las otras tonalidades.

Para eso es necesario que los tenga claros, netos, puros. Que la familia sea un buen modelo en valores y amor, el colegio un lugar de aprendizaje y los amigos una oportunidad para compartir y divertirse jugando. Si recibes una nota de su profesor informando de que está algo descentrado, tal vez sea porque ni le gusta el baloncesto ni la natación. Siéntate a su lado y descubre junto a él los colores primarios, esos que, por desgracia, han ido desaparecido de tu vida por tanto mezclar y mezclar. Como dijo Mirko Badiale, “En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños”. Dejémosles ser lo que son, niños (las niñas y niñes van incluidos, que hay que simplificar su mundo evitándoles confusiones).