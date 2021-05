Escandaloso abandono

Laboral Centro de Arte no nació para ser un proyecto de masas sino de excelencia. Quizá la nefasta consejera de Cultura que padecemos, tan acostumbrada por su bablismo a formar parte de una minoría que se cree la monda lironda y que no ceja en su empeño de imponernos a una mayoría de asturianos sus predicamentos, debería comprender las bases del espíritu con las que nació la fundación. Pero, ¡ay! Laboral es universalista, abierta al mundo, no encerrada en el ámbito micronacionalista de la aldea gala. Así que puesta la institución bajo su responsabilidad, no sabe qué hacer. Quién sabe por qué extraños, y probablemente no confesables motivos, se les ocurre dedicar parte de su espacio a montar un plató audiovisual, cuando en Asturias no existen suficientes, alguno de ellos cerrado y otros a un rendimiento tan bajo que es prácticamente inexistente. Probablemente se tratará de dar un poco de pienso a los que, bajo el paraguas del asturchalismo, pretenden obtener rendimiento de unas instituciones que se dicen proclives a sus anhelos, es decir, nada que tenga que ver con aquello para lo que nació la fundación Laboral.

No consideran necesarias a sus dos principales gestoras y en junio las despiden por el método de no renovar sus contratos y no tienen recambio por lo que es posible que acabe un funcionario, exconcejal de Gijón, Alberto Ferrao, como responsable provisional, o eso dicen, de la entidad. A juzgar por la escasísima actividad desplegada como edil de nuestra villa marinera, cabe esperar tiempos difíciles para el centro artístico. ¿Qué esperar de un tipo que no supo qué hacer con la Tabacalera de Cimadevilla o cómo liderar su puesta en marcha y provisión de contenidos? Tabacalera es un edificio que llegó para cubrir necesidades y al concejal que pretende ser califa en lugar del califa ni se le ocurrió qué hacer ni a él ni al literato que, tan preocupado por el devenir de su propia obra, dirige la Fundación de Cultura.

¿Cómo va a estar entonces en condiciones la gentil dama paracaidista de Carbayonia ni siquiera de sugerir a la fina consejera y poetisa bablista por dónde dirigir los pasos de la Fundación Laboral Centro de Arte? No hay suerte en esta villa y su concejo con este Gobierno de la provincia, preocupado por los proyectos para la cuencas irredentas, los estragos del lobo en la ganadería y consultar a su gran gurú pandémico para que le conteste qué medidas adoptar con esto del virus de marras. Gijón forma parte, reconozcámoslo de una vez, de uno de los fuertes complejos del escondidito rector provincial y, probablemente por ello, abandona todo pensamiento que tenga que ver con la mayor ciudad de Asturias.