Funambulismo sobre el Piles

El concejal de Medio Ambiente ejecutó ayer un espectacular ejercicio de funambulismo dialéctico para no decir explícitamente que el anillo navegable del Piles desaparecerá tal y como está concebido. Se limitó a asegurar que la renaturalización del río será supervisada por el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid que elaboró un informe frontalmente contrario a que las compuertas de la instalación fluvial se vuelvan a cerrar para los piragüistas. La pregunta es sencilla: ¿son compatibles los postulados medioambientales de estos profesores con la pervivencia de la práctica deportiva en el tramo situado junto al Grupo en las condiciones actuales? La respuesta es obvia: rotundamente no. La ambigüedad del gobierno local es contraproducente si aún cree en lo que empezó hace año y medio. En este caso, no se puede aspirar a nadar y guardar la ropa.