Se busca aliado

Superados los enigmáticos recelos del PSOE a que el futuro convenio del plan de vías pasase por el Pleno (como si fuera el arreglo de un camino sin asfaltar en el Monte Deva), a la Alcaldesa le toca ahora ganarse a un aliado para evitar el fiasco político que supondría el rechazo de la Corporación al documento. Ciudadanos tiene más papeletas que nadie por sus urgencias, porque lleva tiempo con la mano tendida y porque la propuesta de rebajar la edificabilidad en los terrenos que hizo hace unos días Ana González parece creada ex profeso para saciar sus exigencias. Podemos no aparenta dispuesto a apearse de su discurso del verde “solarón”, Vox no piensa ni por un minuto en darle oxígeno a los socialistas, con la centralidad de la estación como santo y seña, y Foro rechazará frontalmente todo lo que no sea llevar la intermodal junto al Museo del Ferrocarril. La gran novedad es la posición del PP, que con Pablo González en la presidencia se ha abierto a tantear opciones más allá del convenio vigente, aunque con líneas rojas bien marcadas. Es el primer paso cambiado del baile nupcial recién empezado.