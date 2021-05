El fenómeno Ayuso

Con cierto resquemor, pero asumiendo el veredicto de las urnas aunque no lo comparta, acepto la realidad política que la ciudadanía quiso que fuese. Quizá fui optimista en cuanto a que tanto odio sembrado antes y durante la campaña electoral configurando la línea divisora entre el bien y el mal no condicionaría el voto hasta el extremo producido. Es obvio que me confundí y ello me lleva a buscar las causas del fenómeno Ayuso para seducir a nivel tan elevado.

Da la sensación de que Isabel Díaz Ayuso hubiese suministrado a la población, especialmente a la más precisa de un bienestar público potente, a la asfixiada laboral y salarial, a la socorrida por ayudas sociales, o sea, a la más desprotegida, escopolamina. Sustancia esta que se utiliza para anular la voluntad de las personas y las obliga a hacer aquello que de modo razonable no harían estableciendo un vínculo cerebral y mental entre el sujeto dominante y el consumidor. Si como dicen existen dos subconscientes, uno que piensa antes de actuar y otro que actúa y después piensa, sugeriría a estos últimos que cuando despierten del efecto Ayuso y reactiven el sentido crítico se den cuenta de que han actuado en contrario a su estatus social.

En mi opinión, y solo es opinión, aunque pueda parecer espeluznante y macabra, el consumo de esa droga robot de Ayuso ha dado más importancia, por ejemplo, a la libertad de tomarte tu “cañita” en una terraza. A la libertad de hacer lo que a cada cual le viniese en gana. A estimular la libertad de movilidad para que jóvenes españoles y franceses se echaran a la calle bebida en mano y sin control, etcétera, ¡qué ironía de libertad! Contrariamente, colapsó protocolos que disminuyeran los contagios covid en hospitales, geriátricos y personal médico sanitario de la red pública. Abrió un Zendal sin base médico-quirúrgica, etcétera. En concreto, consumir “cañitas” se le antojó más importante que el derecho a salvar vidas humanas, “iban a morirse igual”, ¿recuerdan? ¿Ha merecido la pena pagar ese peaje? No, sensatamente, no, solo explica el rédito electoral que le ha supuesto a Ayuso y al PP. Y es que un año de pandemia afecta a las neuronas. Y un cínico es aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna.

En el caso de la Comunidad de Madrid, no he conocido a ningún presidente/a del PP con tan tendencia deshumanizada ni tan acento heroína-fascista contra la libertad colectiva esgrimiendo un nacionalismo tan chulesco y tan a ritmo de chotis como el de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no es de las mentes más ilustradas dentro del ámbito político, ella lo sabe y lo saben quienes la jalean dentro y fuera de su partido con intereses, si no distantes, distintos, aunque más refinados y reflexivos estos que el de la clase de votante amnésico. La soportarán hasta que la cátedra a la que la han elevado la declaren conclusa, en ruina, se desplome y se convierta en escombros. Así es que engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga.

Se podrán hacer otras conjeturas para comprender el fenómeno Ayuso como algo que trasciende el uso correcto de la política, en mi caso, tendré que soportar una acidez estomacal, pero no me dejaré sobrellevar por el fenómeno cruel de Ayuso.