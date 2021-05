Unos números que no salen

Andan muy contentos esos que se ha dado en llamar “los vecinos” y que no son más que un pequeño grupo con intereses claramente partidarios para presionar al gobierno municipal de turno. También se frotan las manos otros grupúsculos que dicen tener un interés social, pero que solamente representan a sus preferencias personales, por eso son varios, pero de muy mermada cantidad, aunque nadie le niega la calidad personal o profesional de algunos de sus integrantes. Se trata la cuestión del volumen de construcción en el “solarón”, que los mandamases han anunciado que disminuirán. El caso es que, como es natural, los concejales integrantes de la poco leal oposición muestran su contento porque creen que con esta decisión le meten un gol a las tres administraciones socialistas interesadas con mando en esas vías y futuras estaciones.

Repitámonos una vez más: la operación está bajo el techo de una sociedad llamada Gijón al Norte en la que están representadas la administración General del Estado con un 50%, la regional con un 25% y la local con otro 25%. Si se aprobó en su momento tal volumen constructivo era porque se habían hecho cálculos para que el coste de la operación de las vías saliese a coste cero, es decir, que el aprovechamiento urbanístico sirviese para pagar las obras necesarias.

Han cambiado los tiempos y las alegrías de la compraventa inmobiliaria ya no son lo que eran cuando entonces. Cuando se construían casitas con alegría y se vendían los pisos ya no sobre plano o tan siquiera monos sino sobre intenciones en un vídeo animado. El tiempo nuevo manda y los grandiosos planes se han aquilatado para reducir su coste y, sobre el papel, se ha conseguido. Hace falta redactar el proyecto, que siempre sube algo el coste previsto, y luego viene la construcción y sus inevitables sobrecostes. Esto, que lo sabe todo el mundo, no lo ignora ni el ayuntamiento ni el gobierno del Principado, mucho menos el ministerio.

Nos encontramos en este punto de la historia con un juego de trileros: la administración local, que anuncia a bombo y platillo al anunciar la supresión de seis edificios, seis, mira hacia otro lado y silba alegremente. La regional guarda prudente silencio, porque no le hace falta abrir el pico, y la general tira de hoja de cálculo con los números reales y no le salen las cuentas por lo que, llegado el momento, sacará sus papeles en uno de esos escasos consejos de administración y pondrá las cartas boca arriba. Para entonces, es posible que ya nos hayamos olvidado de la gentil, pero altiva, dama de Carbayonia con mano en plaza o la composición del plenario municipal sea otro, es decir, ya veremos.